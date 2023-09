Se disputó la tercera fecha del “Clausura”

Este sábado se llevó a cabo en nuestra ciudad la tercera fecha del campeonato clausura de minibásquetbol denominado “Analía Simón”.

Los partidos tuvieron lugar en nuestra ciudad y las vecinas localidades de Lincoln y Chacabuco. Detalle:

Resultados

Mini

9 de Julio 51 vs Sarmiento 10

Argentino 22 vs San Martín 58

Los Indios 66 vs Junín 17

Porteño 49 vs Ciclista 37

Cavul 23 vs El Linqueño 88

Social vs Alsina (postergado)

U13

9 de Julio 77 vs Sarmiento 20

Argentino 61 vs San Martín 16

Los Indios 90 vs Junín 25

Porteño 28 vs Ciclista 64

Cavul 45 vs El Linqueño 47

Cuarta fecha

Sarmiento vs El Linqueño

Alsina vs Cavul

Ciclista vs Social

Junín vs Porteño

San Martín vs Los Indios

9 de Julio vs Argentino

Quinta fecha

Argentino vs Sarmiento

Los Indios vs 9 de Julio

Porteño vs San Martín

Social vs Club Junín

Cavul vs Ciclista

El Linqueño vs Alsina

Zona B

Resultados

Los Indios 71 vs 9 de Julio 17

San Martín 31 vs Argentino 16

Libre: Cavul

Cuarta fecha

San Martín vs Cavul

Argentino vs Los Indios

Libre: 9 de Julio

Quinta fecha

Cavul vs 9 de Julio

Los Indios vs San Martín

Libre: Argentino.