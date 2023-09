Alejandro Martín Alloatti: El pivot está con ustedes

Nací en Santa Fe capital, una ciudad que no varió demasiado con el tiempo. Es una ciudad que mantiene su corte antiguo. La costanera sí fue evolucionando con el paso del tiempo, pero lo que es el centro tuvo muy poca modificación. Yo me fui muy chico, a los 14 años y no volví más.

Me reclutó Obras Sanitarias en ese entonces y comenzó mi carrera. Llegué a una ciudad más grande. Realmente no era consciente en ese momento de lo que estaba haciendo.

Me salió esa oportunidad, mis viejos me dieron vía libre para decidir, y me fui para allá.

Y fue lindo todo porque el barrio de Núñez es hermoso, llegar a Obras era como lo más, para mí era como estar en Disney. Vivía con otros chicos reclutados y fue una muy linda experiencia.

Me fue muy bien. Hice las inferiores, donde no pude ser campeón. Perdimos finales, jugamos un final four de Liga de Juveniles que se hacía en todo el país, pero no llegamos al título. Tuve la oportunidad de debutar en la Liga con Guillermo Vecchio como técnico a muy temprana edad. Fue días antes de cumplir los 15 años.

Y fue como todo muy rápido a partir de ahí porque me empezaron a llamar de selecciones nacionales de divisiones formativas. Jugué un sudamericano en Colombia que le ganamos la final a Brasil, después hice giraras por Francia, jugamos un panamericano en Puerto Rico, otro Sudamericano en Chile donde le volvimos a ganar a Brasil y fuimos campeones. Jugué un Mundial Sub 19 en Grecia, otro Sub 21 acá en Argentina.

Después estuve en los juegos de La Buena Voluntad en Australia, con los mayores, donde perdimos la final con Estados Unidos que llevó todos jugadores de la NBA. Un Panamericano en el 2011. Tuve muchas experiencias y muy lindas.

En Obras estuve de los 14 a los 18. Ahí me vendieron a España, al Forum Valladolid de la ACB donde estuve 4 años. Hice una temporada y media con el Forum y me cedieron a Huelva, luego en Vigo y en Plasencia.

Volví a la Argentina, a Boca Juniors en el 2007/08, al siguiente año que salieron campeones. Estuve un año. Luego me fui media temporada a Lanús y de ahí volví a Obras Sanitarias.

Estuve dos años con Julio Lamas como técnico, en la época que volvió el Pipa Gutiérrez, en ese equipo.

De ahí a Libertad de Sunchales donde estuve seis temporadas seguidas. Luego vendieron la plaza y me fui dos años a Peñarol de Mar del Plata.

El año que se cortó por la Pandemia me fui a Ameghino de Villa María donde pasamos esa etapa dura para todos con mi familia.

Volví a Libertad de Sunchales, el año de la burbuja en Buenos Aires, y luego me fui dos años a Platense.

Ahora tenía todo acordado con Libertad. Ya desde los últimos meses con Platense me venía preparando, venía pensando en volver a casa. Los dos últimos años en Vicente López me fui solo porque mi familia se quedó en Sunchales. Fueron los dos primeros años en mi carrera que estuvimos alejados, porque siempre me seguían para todos lados. Pero ya los chicos están grandes, mi señora con su trabajo estable, así que me fui solo.

Pero esta temporada había acordado todo en Libertad, con un contrato por dos años, para jugar e incorporar otros proyectos personales. Me había armado todo para quedarme en casa con la familia y hacer esa transición.

A último momento, unos días antes de arrancar la pretemporada, sale la decisión de Libertad de dejar la Liga. Todavía no está muy claro lo que pasó. La excusa fue que no había dinero para jugar, pero no es tan así. A mí la subcomisión de básquet me aseguró que la plata estaba. Pero la presidenta que había arrancado hace quince días con su mandato no lo vio así. Tendrá otro tipo de motivos. Decidió en una reunión –a la que no convocó a la subcomisión de básquet- no jugar. Así me enteré, por los medios. Las explicaciones no fueron muy claras.

Me puse a buscar equipo porque mi idea siempre fue seguir jugando. Eso fue un viernes y de un día para el otro, el sábado, ya me habló Matías Huarte. Charlamos con los dirigentes y en menos de 48 horas arreglamos todo. Me vine para Junín y a seguir jugando en la “A”.

Estoy muy contento con esta posibilidad de mantenerme en primera, me da un plus anímico bárbaro. Y también sigo lidiando con la bronca de los proyectos que se cayeron. Por algo no habrá sido. Serán para más adelante. Hay un aprendizaje en todo esto.

Es cierto que en otros años tuvimos conversaciones con los dirigentes de Argentino. Creo que fue cuando estuve seis años seguidos en Libertad y siempre aparecía lo de Junín. Estaba bueno, era atractivo, pero siempre Libertad me terminaba haciendo una oferta de continuidad mejor. Yo ya estaba ahí y siempre me gusta hacer procesos largos. Nunca se dio y se termina dando en el momento más inesperado.

Yo no vengo como un jugador franquicia. Sí como un jugador de experiencia. La franquicia son otros. Este va a ser un equipo que deba encontrar un balance y todos vamos a ser un poco protagonistas.

Vengo a aportar mi experiencia, esta visión del básquet que logre con treinta y pico años de carrera. Voy a intentar ser un ejemplo para los más jóvenes, de cómo hay que comportarse, de cómo hay que tomarse este trabajo tan lindo que es el básquet.

Estoy contento. Me entusiasman los proyectos nuevos, formar un equipo nuevo, tener compañeros nuevos. Me gusta generar nuevos grupos, generar otra química, que nos llevemos bien, que todos disfruten. Hoy por hoy estoy muy pendiente de eso.<