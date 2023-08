Comenzó el certamen clausura “Analía Simón”

En el día de ayer comenzó el campeonato clausura de minibásquetbol denominado “Analía Simón” en reconocimiento a una incansable trabajadora y luchadora de este deporte para los más pequeños.

El acto central fue en el estadio Alcides Schiavoni del club San Martín con la presencia de autoridades, jugadores, dirigentes y público en general.

Resultados

ZONA A

San Martín 49 vs Sarmiento 44

9 de Julio 67 vs Club Junín 36

Argentino 20 vs Ciclista 0

Los Indios vs Alsina (postergado)

El Linqueño 67 vs Porteño 56

Social 10 vs Cavul 49

U13

San Martín 75 vs Sarmiento 18

9 de Julio 20 vs Club Junín 0

Argentino 20 vs Ciclista 0

El Linqueño 62 vs Porteño 23

Social 24 vs Cavul 63

Próxima fecha

Sarmiento vs Cavul

9 de Julio vs Junín

Argentino vs Ciclista

Los Indios vs Alsina

El Linqueño vs Porteño

Social vs Cavul

Tercera fecha

9 de Julio vs Sarmiento

Argentino vs San Martín

Los Indios vs Junín

Porteño vs Ciclista

Social vs Alsina

Cavul vs El Linqueño

ZONA B

Cavul 4 vs Los Indios 84

Argentino 18 vs 9 de Julio 31

Libre: San Martín

Próxima fecha

Argentino vs Cavul

9 de Julio vs San Martín

Libre: Los Indios

Tercera fecha

Los Indios vs 9 de Julio

San Martín vs Argentino

Libre: Cavul.