Argentino de Pergamino ganó en Villa Ramallo

Argentino de Pergamino obtuvo anoche una valiosa victoria en Villa Ramallo, ante Social, por 100-54. De esta manera los pergaminenses picaron en punta en la zona “A” del Torneo Prefederal, zona de los equipos juninenses Los Indios y San Martín.

Zona “B”

Fecha 1

Sacachispas 59 vs Los Indios 72

Belgrano 89 vs San Martín 78

Social 54 vs Argentino 100

Fecha 2 (Viernes 25/8)

San Martín vs Sacachispas

Los Indios vs Social (sábado 26)

Argentino vs Belgrano (domingo 27)

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Sacachispas vs Argentino

Belgrano vs Social

San Martín vs Los Indios

Fecha 4 (Viernes 8/9)

Belgrano vs Los Indios

Social vs Sacachipas

Argentino vs San Martín (domingo 10)

Fecha 5 (Viernes 15/9)

Sacachispas vs Belgrano

San Martín vs Social

Los Indios vs Argentino (sábado 16)

Fecha 6 (Viernes 29/9)

San Martín vs Belgrano

Los Indios vs Sacachispas (sábado 30)

Argentino vs Social (domingo 1/10)

Fecha 7 (Viernes 6/10)

Sacachispas vs San Martín

Belgrano vs Argentino

Social vs Los Indios

Fecha 8 (Viernes 13/10)

Social vs Belgrano

Los Indios vs San Martín (sábado 14)

Argentino vs Sacachispas (domingo 15)

Fecha 9 (Viernes 20/10)

San Martín vs Argentino

Sacachispas vs Social

Los Indios vs Belgrano (sábado 21)

Fecha 10 (Viernes 27/10)

Belgrano vs Sacachispas

Social vs San Martín

Argentino vs Los Indios (domingo 29)

Zona “A”

Fixture

Fecha 1

Comunicaciones 79 vs Defensores 81

Somisa 75 vs El Linqueño 61

Regatas 114 vs Cavul 81

Fecha 2 (Viernes 25/8)

Cavul vs Somisa

Defensores vs Regatas

El Linqueño vs Comunicaciones

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Comunicaciones vs Cavul

Somisa vs Regatas

El Linqueño vs Defensores

Fecha 4 (Viernes 8/9)

Cavul vs El Linqueño

Somisa vs Defensores

Regatas vs Comunicaciones

Fecha 5 (Viernes 15/9)

Comunicaciones vs Somisa

Defensores vs Cavul

El Linqueño vs Regatas

Fecha 6 (Viernes 29/9)

Defensores vs Comunicaciones

El Linqueño vs Somisa

Cavul vs Regatas

Fecha 7 (Viernes 6/10)

Somisa vs Cavul

Regatas vs Defensores

Comunicaciones vs El Linqueño

Fecha 8 (Viernes 13/10)

Cavul vs Comunicaciones

Regatas vs Somisa

Defensores vs El Linqueño

Fecha 9 (Viernes 20/10)

El Linqueño vs Cavul

Defensores vs Somisa

Comunicaciones vs Regatas

Fecha 10 (Viernes 27/10)

Somisa vs Comunicaciones

Cavul vs Defensores

Regatas vs El Linqueño.