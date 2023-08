Los Indios, el gran ganador del viernes

Sensacional arranque para Los Indios en el torneo prefederal. No dejó dudas en Villa Constitución y venció de punta a punta a Sacachispas por 72-59. San Martín batalló toda la noche contra Belgrano, en San Nicolás de los Arroyos, pero no pudo. Terminó perdiendo 89 a 78 en una derrota moderada. Puede dar vuelta el resultado en Junín.

Mañana domingo completarán la primera fecha del grupo “B” Social y Argentino de Pergamino desde las 21.30.

Zona “B”

Fecha 1 (ayer)

Sacachispas 59 vs Los Indios 72

Belgrano 89 vs San Martín 78

Social vs Argentino (domingo 21.30)

Fecha 2 (Viernes 25)

San Martín vs Sacachispas

Los Indios vs Social (sábado 26)

Argentino vs Belgrano (domingo 27)

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Sacachispas vs Argentino

Belgrano vs Social

San Martín vs Los Indios

Fecha 4 (viernes 8/9)

Belgrano vs Los Indios

Social vs Sacachipas

Argentino vs San Martín (domingo 10)

Fecha 5 (Viernes 15)

Sacachispas vs Belgrano

San Martín vs Social

Los Indios vs Argentino (sábado 16)

Fecha 6 (viernes 29)

San Martín vs Belgrano

Los Indios vs Sacachispas (sábado 30)

Argentino vs Social (domingo 1/10)

Fecha 7 (viernes 6/10)

Sacachispas vs San Martín

Belgrano vs Argentino

Social vs Los Indios

Fecha 8 (viernes 13)

Social vs Belgrano

Los Indios vs San Martín (sábado 14)

Argentino vs Sacachispas (domingo 15)

Fecha 9 (viernes 20)

San Martín vs Argentino

Sacachispas vs Social

Los Indios vs Belgrano (sábado 21)

Fecha 10 (viernes 27)

Belgrano vs Sacachispas

Social vs San Martín

Argentino vs Los Indios (domingo 29).