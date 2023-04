Se salvó Unión y mandó a San Lorenzo a jugar por la permanencia

Unión de Santa Fe derrotó ayer a San Lorenzo de Almagro por 91 a 82 y conservó la categoría. A su vez mandó a San Lorenzo a jugar la permanencia contra Atenas de Córdoba. Detalle:

Ayer

Instituto 76 vs Platense 51

San Lorenzo 82 vs Unión (Sf) 91

Hoy

19 Boca vs Peñarol (Mdp)

21 Regatas (C) vs Olímpico (Lb)

22 Riachuelo (Lr) vs Oberá

Lunes 17

20 Argentino (J) vs Quimsa

21 San Lorenzo vs Ferro

22 Independiente (O) vs Platense

Martes 18

21 Instituto vs Atenas (C)

21.10 Obras vs Peñarol (Mdp)

22 San Martín (C) vs Olímpico (Lb)

Miércoles 19

21 Unión (Sf) vs Riachuelo (Lr)

22 Comunicaciones vs Boca

22 La Unión Fsa. vs Regatas (C)

Jueves 20

20 Obras vs Platense.