Jaule: “Me daba lo mismo cualquiera para play off”

Daniel Jaule habló ayer con Democracia tras conocerse el rival para play off de cuartos de final. El entrenador Verdirrojo hizo un balance de lo actuado hasta el momento y lo que se viene desde este martes ante Atlético Lanús.

Dijo: “El balance de la fase regular fue bueno. Estamos muy conformes con lo realizado fundamentalmente porque el equipo logró una posición de privilegio como el tercer puesto.

Esto no fue fácil conseguirlo. Competimos contra equipos de mayor presupuesto que el nuestro, en muchos casos con fuerte apoyo del gobierno provincial o municipal.

Nosotros en base a un equipo acotado tratamos de armar el mejor equipo que refleje nuestro estilo de juego. Seguimos disfrutando y sabiendo que ahora viene lo mejor.

Todos saben que los play off son un nuevo torneo donde cada partido es una final y ningún juego es igual al otro. Uno puede perder por determinadas circunstancias y 48 horas después todo se da vuelta.

A nosotros nos vino bien estos días donde el equipo tuvo posibilidades de entrenar con tranquilidad. Tuvimos la posibilidad de trabajar mejor los detalles, en poner en práctica algunas situaciones nuevas.

Pero fundamentalmente lo que quiero en estos play off es que el equipo conserve el estilo bien marcado que nos caracterizó hasta ahora. Salimos siempre a buscar los partidos y en cualquier cancha jugamos igual. Presionamos y quitamos los espacios en la parte defensiva. Queremos seguir trabajando en eso. Y en ofensiva somos un equipo muy versátil donde todo el mundo pasa por todos lados y en algún momento tiene una ventaja y la toma.

Yo no elijo rivales en los play off. Me daba lo mismo uno que otro porque, repito, son finales. Y para llegar a lo más alto tenes que ganar y seguir.

Si entiendo que hay una historia con Lanús. Le hemos ganado las dos veces, y da la casualidad que en las dos canchas se dieron tiempos suplementarios.

Uno imagina que ahora quedaron los ocho mejores y son todos partidos parejos.

Lo fundamental es que no tenemos que traicionarnos en nuestro estilo, tratar de jugar todo el tiempo de la forma que queremos y considero que lo más importante es el primer partido. Tenemos que estar mentalizados para el martes y después comenzar a pensar en el segundo”.

Finalmente habló de la lesión de Manuel Lambrisca, el viernes pasado en la práctica: “En el entrenamiento de este fin de semana se lesionó Manuel Lambrisca. Tiene una esguince de tobillo y estamos haciendo todo lo posible para recuperarlo y ponerlo en cancha para el martes”.

Anoche

El equipo del juninense Bruno Conti, La Unión de Colón, logró el pasaporte a cuartos de final tras derrotar en el desempate a Quilmes de Mar del Plata por 80-72, con la friolera suma de 15 triples. Enfrentará a Zárate Basket con desventaja de localía.

Cruces

Racing Chiv. vs Pico Fútbol

Zárate Basket vs La Unión

Ciclista vs. Atlético Lanús

Viedma vs Hispano Americano.