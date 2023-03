Argentino flaqueó ante Independiente de Oliva

Argentino tuvo su noche negra ante Independiente de Oliva y perdió 78 a 62. El problema fue la ofensiva, donde estuvo peleado con la canasta. Defensivamente estuvo equilibrado.

Si bien el Turco no pudo hacer pie en el primer cuarto, fue muy bueno lo realizado en los segundos diez minutos donde logró equiparar las acciones. Y le respondió el banco con Alphonso Anderson (1 triple, 2 dobles) y Fabio Vieta Stechina (1 triple, 1 doble, 1 simple).

Pero el drama vino en el tercer cuarto. Definitivamente no fue la noche de Mascio McCadney. Erró tres triples seguidos en un minuto y luego perdió dos pelotas. Aun así estuvo cinco minutos en la cancha. Y fue letal.

Independiente leyó a la perfección la permeabilidad de su oponente y lo castigó hasta el hartazgo. Notable lo de Giletto, un extraordinario pasaje de Sifontes y la vigencia del “fogonero” Pautasso fue suficiente para casi liquidar el partido: 47-62.

Nada que hacer en el último cuarto para un Argentino desordenado, perdido en la cancha y sin gol.

Fue todo de Independiente que hizo las cosas muy bien para cerrar el juego ganando sin sobresaltos.

Argentino recibe el sábado a Oberá Tenis club, en juego televisado desde las 11.30 de la mañana.

Programa

Hoy

20 San Martín (C) vs Boca

21 Atenas (C) vs Riachuelo

Viernes 10

21 Platense vs Unión (Sf)

21 Peñarol (Mdp) vs Independiente (O)

Sábado 11

11.30 Argentino (J) vs Oberá

21.30 Atenas (C) vs Regatas (C)

Domingo 12

20 Obras vs Independiente (O)

21 Peñarol (Mdp) vs San Martín (C)

22 Gimnasia (Cr) vs Unión (Sf)

Lunes 13

20 Platense vs Oberá

21 Instituto vs Regatas (C)

22 Ferro vs Olímpico (Lb)

Martes 14

20 Boca vs Atenas (C)

21 La Unión Fsa. vs Quimsa

Miércoles 15

19 Obras vs Olímpico (Lb)

21 Gimnasia (Cr) vs Oberá

Jueves 16

20 Ferro vs Atenas (C)

21 San Martín (C) vs Quimsa

21.10 Peñarol (Mdp) vs Instituto

Viernes 17

21 Independiente (O) vs Boca

22 Riachuelo (Lr) vs San Lorenzo

Sábado 18

11.30 Oberá vs Obras

21 Regatas (C) vs Quimsa

22 Argentino (J) vs Instituto

Fixture Turco

Marzo

11/03 (L) vs Oberá Tenis Club

18/03 (L) vs. Instituto de Córdoba

Abril

04/04 (L) vs. Regatas Corrientes

06/04 (L) vs. Gimnasia de Comodoro

09/04 (V) vs. Olímpico La Banda

11/04 (V) vs. Quimsa Santiago del Estero

13/04 (V) vs. Riachuelo La Rioja

17/04 (L) vs. Quimsa Santiago del Estero.