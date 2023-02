Ciclista Juninense se rehabilitó ante Lanús

Lanús rifó el partido en el cierre del tiempo regular y Ciclista había comprado todo el talonario. Así fue la victoria Verdirroja, que esperó con paciencia que Lanús se equivocara. Y en el cierre el Granate fue un queso. Tuvo el partido controlado con diez puntos arriba e hizo tres ataques en cinco segundos. Criminal. Ciclista se lo hizo pagar con iva y venía para obtener dos puntos de oro directos a la tabla posicional. Aún así fueron a suplementario y una vez más Ciclista estuvo atento a hacerle pagar los errores y quedarse con la victoria por 76 a 75.

Fue un primer tiempo parejo donde no se sacaron ventaja. Picó en punta Lanús empujado por Bruera y Franchino, pero Ciclista cerró el primer cuarto encontrando gol en las manos de Isaac Thornton (2 triples, 2 dobles) para ganar 18-17.

Sin variación en los segundos diez minutos. Más errores que aciertos, de los dos lados. Igualaron en 32 al cierre de la primera mitad.

Lanús apuntaló su gestión con los tiros externos (Banegas, Britos y Di Muccio), al tiempo que Ciclista trabajó más la bola debajo de la canasta y los lanzamientos simples lo sostuvieron en juego.

En el tercer cuarto Lanús jugó mejor que Ciclista y sacó una mínima diferencia que le permitió ir cómodo en el juego. Fue 47-53.

Esta ventaja se estiró a doce en los diez minutos finales. Pero sucesivos errores Granates le fueron dando la posibilidad al Verdirrojo de rehabilitarse. Primero de la mano de Lisandro Fernández y después tomó la batuta el capitán, Manuel Lambrisca, para acomodarse definitivamente en el marcador y forzar un tiempo suplementario. Igualmente la última bola para ganar la tuvo Lanús que, aturdido como venía, hizo un enchastre en la ofensiva. Quedaron 68 iguales.

En los cinco minutos finales Ciclista fue más inteligente. Corrió de atrás, pero seguro en su accionar y convencido desde el banco que el partido no se podía escapar.

Lo tuvo Lanús, lo regaló una vez más en la línea de los libres, y Ciclista ya no lo perdonó más.

Fue Manuel Lambrisca el que tomó la pelota y pasó por boletería a cobrar todos los boletos a ganador.

Ciclista no jugó del todo bien como lo venía haciendo. Pero ganó y eso es lo que cuenta. En la semana, los errores se corrigen mejor con una victoria en el haber.

Y sigue jugando de local. El próximo viernes 3 llega al Coliseo Hispano Americano de Río Gallegos, con el horario confirmado de las 21.30.

Anoche

Libertad 73 vs Balsuar Central (Ceres) 74

Rocamora 83 vs Zárate Basket 86

Hoy

20 Estudiantes (C) vs Quilmes (Mdp)

21 Ameghino vs Rivadavia (Mza)

22 Hispano vs Gimnasia (Lp)

Lunes 27

21 Dep. Viedma vs Del Progreso

21 Parque Sur vs Zárate Basket

22 Gepu vs Colón (Sf)

Martes 28

21 Libertad vs San Isidro

21 Lanús vs La Unión (C)

22 Dep. Norte vs Barrio Parque

22 Pico F.C. vs Estudiantes (C)

Ciclista en 2023

03/03 21.30 Hs. Ciclista vs Hispano

10/03 20 Hs. Pilar vs Ciclista

19/03 20 Hs. Racing CH vs Ciclista

29/03 21.30 Hs. Ciclista vs Pergamino.