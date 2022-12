A Argentino se le escapó en el cierre

Argentino perdió un partido increíble en la última bola. Ganaba 72 a 69 y fue a la línea Joaquín Valinotti, el hombre que le levantó el partido en el segundo tiempo.

Metió el primer libre (72-70) y tiró a errar el segundo. Antes que la pelota toque el aro, Valinotti comete violación de tiro libre porque invade. No fue sancionada. La pelota deriva en el ex jugador de Argentino Cristian Cardo que metió un triple limpito desde el sector de su propio banco de suplentes y desató una inconmensurable alegría en el equipo Milrayitas.

Así ganó Peñarol y Argentino se quedó con las manos vacías.

Después, Argentino hizo un primer tiempo brillante ante un equipo que tiene jugadores de gran porte que todavía no alcanzaron su mejor nivel en el campeonato.

En el segundo tiempo las cosas se le complicaron al Turco, pero aún así hizo un cierre muy bueno, excelente, aunque esta vez la suerte no estuvo de su lado.

Ahora sale de gira para cerrar el año en Córdoba ante Atenas e Instituto.

Anoche

Oberá 65 vs San Martín (C) 62

Platense 92 vs Comunicaciones 63

Hoy

20 San Lorenzo vs Regatas (C)

21.10 Independiente (O) vs Atenas (C)

Le resta al Turco

15 Atenas vs Argentino

17 Instituto vs Argentino

Receso por las fiestas de fin de año.