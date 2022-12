Argentino se hizo fuerte en Las Morochas

Argentino retomó la senda de la victoria ante Unión de Santa Fe. Fue un triunfo necesario que llegó en el momento justo para cortar una racha negativa y reencaminarse en el certamen alejando los fantasmas del fondo de la tabla posicional.

Gran planteo del Turco que recuperó la defensa y dejó a su adversario de turno en 55 goles, en una noche donde el básquet del bueno no fluyó .

Sin embargo Argentino hizo su negocio y eso es lo que cuenta. Maniató a Jeantal Cylla con un planteo táctico impecable y eliminó por completo las chances que tenía Unión de ganar el partido.

El Tatengue debió sacar –fundamentalmente en el complemento- a relucir otros actores y en ese sentido Cantero se puso el equipo al hombro pero peleó muy solo contra todas las camisetas azules.

Argentino contó con una sobresaliente tarea de Jeremías Sandrini en la base que jugó, hizo jugar y le dio gol. Y en el complemento apareció Juan Cangelosi que se sumó a Jonatan Slider, ambos con una buena noche basquetbolística.

En suma, Argentino ganó sin lucir, pero metió dos puntos de oro directo a la tabla posicional.

El próximo sábado llega Peñarol de Mar del Plata, en otro choque de campanillas.

Ayer

Gimnasia 90 vs La Unión 77

San Lorenzo 82 vs Obras 94

Argentino 66 vs Unión 55

Quimsa 92 vs Instituto 88

Hoy

19.30 Platense vs Riachuelo (Lr)

21.30 Independiente (O) vs Olímpico.