Ciclista recibe a Racing de Chivilcoy

Ciclista Juninense buscará extender la localía fuerte en el Coliseo del Boulevard, donde desde las 22 recibirá la visita de Racing de Chivilcoy.

Dirigirán el platense Maximiliano Cáceres, el cordobés Elías Raboy y la bahiense Marjorie Stuardo.

Hoy

20 Rocamora vs Del Progreso

21 Salta Basket vs Jachal (Sj)

21 Pilar vs Estudiantes (C)

22 Barrio Parque vs Dep. Norte

22 Ciclista (J) vs Racing (Ch)

Mañana

20 Lanús vs Pico F.C.

21 Colón (Sf) vs Gepu

21 Zárate Básquet vs Estudiantes (C)

22 Sarmiento (R) vs Libertad

Le resta al Verdirrojo

Jueves 8: Ciclista vs Parque Sur

Lunes 12: Ciclista vs La Unión Colón

Receso por las fiestas de fin de año.