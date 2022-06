Se jugó la quinta fecha del campeonato local

Se disputó este fin de semana la quinta fecha del campeonato oficial del básquet femenino de la Asociación Juninense de Básquetbol, denominado "Unnoba 20 años". Detalle:

Resultados

Mini

Arg.J. G Cavul P

Ciclista P Porteño G

Sp. Rojas G Moreno B. P

S. Martín P Arg.Ch. G

Los Indios G Arg. Ch.P

U 15

Sp. Rojas 52 Moreno B 22

Arg. J. 32 El Linqueño 28

Ciclista 57 Porteño 28

U 18

Sp. Rojas 31 Moreno B. 51

Ciclista 45 Porteño 66

Mayores

Ciclista 90 Porteño 14

Séptima fecha

Domingo 5

El Linqueño vs Ciclista (U 15 a las 11.30)

CAVUL vs Ciclista (mini a las 11)

Argentino Ch. vs Argentino J (mini; U 15; U 18 y mayores desde 10.30)

Moreno B. vs Los Indios (mini a las 11)

Moreno B. vs San Martín (mini a las 13)

At. 9 de Julio vs Sp. Rojas(11.30 mini, 13 U15 y 14.30 U18).