Regatas hundió a Argentino en el fondo de la tabla

No hubo otra noche de Reyes Magos, como en obras. Regatas no regala, cobra todo. El Fantasma se impuso en las Morochas por 83 a 75 y dejó al Turco en la zona de permanencia.

Argentino no le encontró la vuelta al partido de movida. Empezó trabado con Conner y lo destrabó Rodríguez Suppi. Buenos ajustes y, en un pobre juego general, hizo negocio y se fue ganando 16-14. Los aciertos externos de Slider, Conner y Suppi le dieron vida al Turco en el arranque.

Pero todos los errores ofensivos del segundo cuarto le permitieron una y otra vez reaccionar al Fantasma que por antonomasia se puso al frente en el marcador. No le quedó otra. La metió un par de veces más con un gran pasaje de Xavier Carreras (2 triples, 2 dobles, 2 simples) y se llevó el primer tiempo por 35-30.

En el tercer cuarto Argentino saltó a la cancha con el quinteto inicial. Letal. Regatas se hizo un pic nic y el Turco no pudo recuperarse más en el marcador. Con tres extranjeros en la cancha, en Azul metió algo y le metieron mucho. No hay quien defienda. Fue 59 a 46, mucha diferencia para enfrentar a un equipo superior. Hoogan y Arengo, determinantes.

Nada que hacer para Argentino en el último cuarto. Lo rescatable fue que perdió por 8 y no terminó en goleada.

El próximo sábado llega Peñarol al Fortín de las Morochas, donde la historia comenzará a definirse.

Anoche

Unión (Sf) 108 vs Hispano 102

Platense 91 vs Ferro 65

Hoy

11 Instituto vs Gimnasia (Cr)

Mañana

20 Obras vs San Lorenzo

21 Comunicaciones vs Hispano

21 Unión (Sf) vs Regatas

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Lunes 11

20.30 Riachuelo vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs Platense

22 La Unión Fsa vs San Martín

Martes 12

20.30 Boca vs San Lorenzo

21 Oberá Tc vs Hispano

22 Quimsa vs Atenas (Cba)

Jueves 14

20.05 Obras vs Quimsa

20.30 Boca vs Hispano

22.10 Riachuelo vs Atenas (Cba)

Sábado 16

11 San Lorenzo vs Quimsa

21 Ferro vs Boca

21 Argentino vs Peñarol

21 Unión (Sf) vs San Martín



Lunes 18

(última fecha, fija)

21 Ferro vs Obras

21 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

21 Platense vs Boca

21 Hispano vs Quimsa

21 Oberá Tc vs Comunicaciones Otc

21 Unión (Sf) vs Peñarol

21.30 Argentino vs San Martín

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

22.10 La Unión Fsa vs Regatas

22.10 Riachuelo vs Olímpico

Le resta al Turco

Sábado 16

21.30 Argentino vs Peñarol

Lunes 18

21.30 Argentino vs San Martín