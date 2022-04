Ciclista Juninense enfrentará a Del Progreso

Ciclista Juninense obtuvo anoche una contundente victoria en Mar del Plata por 80 a 69 contra Quilmes, con dos grandes tareas de Maximiliano Tamburini y Alejo Britos. Acompañaron Gian Franco Sinconi Bonetto y Valentín Duvanced.

Desde este martes, en General Roca (Río Negro) el Verdirrojo enfrentará a Del Progreso iniciando el play off de reclasificación. En Junín se juegan los desquites el 22 y 23, este último en caso de ser necesario.

Anoche

Jachal 78 vs Colón (Sf) 98

Barrio Parque 102 vs Estudiantes (T) 75

Pergamino 90 vs Bahía Basket 83

Del Progreso 92 vs Villa Mitre 89

Libertad 94 vs Villa San Martín 98

Lanús 74 vs Estudiantes (Ola) 86

Gimnasia (La Plata) 89 vs Estudiantes (C) 78

Zárate 98 vs Rocamora 57

Rivadavia (Mza) 71 vs Salta Basket 78

San Isidro 103 vs Independiente (O) 97

Ameghino 80 vs Independiente (Sde) 68

Parque Sur 101 vs Racing (Ch) 95

Deportivo Norte 70 vs Central 67.

