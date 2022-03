Argentino viaja el viernes a Mar del Plata

Argentino sale a la ruta y en su próxima presentación visita la balnearia localidad bonaerense de Mar del Plata.

El Turco enfrentará este viernes a Peñarol, el escolta de la Liga Nacional de Básquetbol.

Anoche volvió a ganar Hispano Americano, esta vez ante Comunicaciones de Mercedes, por 88 a 84.

Anoche

Boca 70 vs Riachuelo 71

Peñarol 91 vs San Martín 89

Hispano 88 vs Comunicaciones 84

Hoy

22 Quimsa vs La Unión Fsa

Mañana

20 San Lorenzo vs Platense

20 Obras vs Riachuelo

20.30 Boca vs Instituto

21 Unión (Sf) vs Oberá Tc

21 Ferro vs San Martín

21 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones

Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

22 Olímpico vs La Unión Fsa

22 Quimsa vs Regatas

Sábado 5

20 Obras vs San Martín

21 Ferro vs Instituto

Domingo 6

20 Hispano vs Unión (Sf)

21 Platense vs Argentino

22 Olímpico vs Regatas

Lunes 7

20 Obras vs Instituto

21 Oberá Tc vs Atenas (Cba)

21 Gimnasia (Cr) vs Boca

21.30 Comunicaciones vs Peñarol

Martes 8

21 Hispano vs Boca

21 Platense vs Unión (Sf)

22 Riachuelo vs Quimsa

Miércoles 9

21 Ferro vs Olímpico

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

21 Oberá Tc vs Peñarol

21.30 Comunicaciones vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Viernes 11

21 Platense vs Olímpico

21 San Lorenzo vs Ferro

21 Unión (Sf) vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

Abril para Argentino

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol

Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín.

Posiciones

Equipos PJ PG PP %PG

Quimsa 23 18 5 78,3

Peñarol 26 19 7 73,1

Gimnasia (CR) 26 18 8 69,2

San Martín 26 16 10 61,5

Ferro 26 16 10 61,5

Instituto 26 16 10 61,5

Boca Jrs. 25 15 10 60,0

Regatas 25 15 10 60,0

Oberá (TC) 25 14 11 55,7

Obras 24 13 11 54,2

Olímpico 24 12 12 50,0

San Lorenzo 24 11 13 45,8

Riachuelo 26 12 14 46,1

Platense 25 9 16 36,0

Comunicaciones 26 9 17 34,6

Atenas 24 8 16 33,3

La Unión 25 8 17 32,0

Unión 26 8 18 30,8

Argentino 23 7 16 30,4

H. Americano 23 5 18 21,7