Oberá Tenis Club fue muy superior a Argentino

Argentino enfrentó anoche a un rival muy superior, que tal vez lo quintuplique en presupuesto, con extranjeros que pesan lo que valen y jugadores nacionales ya consagrados.

De movida no pudo hacer pie en el partido. Llegar al aro opuesto y no concretar en esta la Liga Nacional es grave, pero ante un rival superior es lapidario. Perdió 86 a 73.

Melvin Johnson la empezó metiendo de todos lados, Clint Robinson no desentonó y el resto acompañó.

Argentino tuvo dificultades para jugar en la pintura y de afuera solamente Thomas Cooper acertó la primera bola. Después, cero al as.

Tras perder 18-11 mejoró algo las ofensivas, pero recibió el doble de goles que en el primer cuarto. Lógicamente la ecuación no cerró: 45-29.

Martín Fernández (1 triple, 1 doble, 4 simples) fue indefendible y hasta dio espectáculo con una volcada sensacional. Y después llegó otra volcada de Clint Robinson casi clausurando el primer tiempo.

Y el segundo tiempo comenzó de la peor manera para el Turco. A un apresuramiento de Rodríguez Suppi, Oberá se lo hizo pagar con iva y venía: 3 de Johnson. Y no quedó ahí nomás porque llegaron dos triples más de Melvin Johnson (54 a 32) y chau partido… porque después metió dos más desde afuera de los 6.75 mts.

En total fueron 6 triples visitantes (5 de Johnson y uno de Jonatan Treise sobre el final) para ganar 75 a 51, restando el último cuarto por jugar.

El azul maquilló el resultado en el último tramo achicando los números a 13 de diferencia. Aparecieron los triples de Cangelosi y Araujo, sumaron Filippetti y Cooper, pero también la visita dosificó las energías del plantel que continúa de gira por Santa Fe de la Vera Cruz.

No pudo ser para Argentino en el debut de Chiche Japez. Más allá de esto, se vieron mejoras sustanciales en el andamiaje del equipo.

____________________________________

