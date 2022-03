Ciclista visita a Estudiantes de Concordia

Ciclista Juninense se presenta esta noche en Concordia, Entre Ríos, donde desde las 21 visita a Estudiantes en una nueva fecha de La Liga Argentina de Básquetbol.

En cuanto a las novedades del plantel, Valentín Duvanced está descartado para el juego de esta noche. El basquetbolista atraviesa un broncoespasmo y no viajó con la delegación.

Sí están en condiciones de jugar Manuel Lambrisca y Crhistian Boudet, quienes ya tuvieron minutos en el juego anterior contra Villa Mitre en nuestra ciudad.

Dirigen el santafesino Fabio Alaniz y los correntinos Alejandro Costa y Edgardo Corradini.

Hoy

21 Pergamino vs Villa Mitre

21 Parque Sur vs Zárate

21 Libertad vs Central (Ceres)

21 Estudiantes (C) vs Ciclista

Mañana

21 Gimnasia (La Plata) vs Lanús

21.30 Deportivo Viedma vs Bahía Basket

21.30 Echagüe vs Ameghino

Sábado 5

20 Independiente (Sde) vs Independiente (O)

20 Colón (Sf) vs Ameghino

21 Estudiantes (Ola) vs Racing (Ch)

21.30 Rocamora vs Zárate

Domingo 6

20 Deportivo Norte vs Rivadavia (Mza)

20 Quilmes vs Racing (Ch)

21 Barrio Parque vs San Isidro

21 Estudiantes (T) vs Independiente (O)

Lunes 7

21 Estudiantes (C) vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Villa San Martín vs Ameghino

Martes 8

21 Del Progreso vs Lanús

21.30 San Isidro vs Rivadavia (Mza)

21.30 Salta Basket vs Independiente (O)

Miércoles 9

21.30 Rocamora vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Central (Ceres) vs Jachal

21.30 Deportivo Norte vs Colón (Sf)

Jueves 10

21.30 Ameghino vs Rivadavia (Mza)

21.30 Zarate vs Estudiantes (Ola)

21.30 Ciclista vs Estudiantes (C)

21.30 Villa San Martín vs Barrio Parque

21.30 Salta Basket vs Libertad

21.30 Deportivo Viedma vs Lanús

Ciclista en marzo

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista.

Hora de inicio: 21:00

Estudiantes

04 Martín Confalonieri

05 Alan Moreno

06 Mauro Gauna Badaro

07 Ignacio Lanzani

08 Matías Alluchón

09 Ramiro Rattero

10 Alvaro Yarza

11 Agustín Más Delfino

12 Alvaro Chervo

13 Cristian Lora Oliver

14 Martín Bonja

15 Santiago Schuvarz



D.T.: Alejando Elizalde



Ciclista

04 Enzo Carnaghi

05 Valentín Costa

06 Matías Sesto

07 Valentín Feuillade

08 G. Sinconi Bonetto

09 Guido Pinelli

10 Crhistian Boudet

11 Manuel Lambrisca

12 Valentín Duvanced

13 Maximiliano Tamburini

14 Juan Larraza

15 Alejo Britos



D.T.: Daniel Jaule



Estadio: El Gigante Verde. Árbitros: Fabio Alaniz (Santa Fe)-Alejandro Costa y Edgardo Corradini (Corrientes)

Posiciones

Equipo Pts PJ PG PP

D. Viedma 46,0 20 13 7

Zarate 42,0 18 11 7

Estudiantes (O) 42,0 18 14 4

Villa Mitre (BB) 41,5 19 11 8

Ciclista 41,0 19 12 7

GELP 39,0 19 9 10

Racing 39,0 17 10 7

Estudiantes (C) 38,5 17 10 7

Pergamino 36,0 17 11 6

Quilmes 35,0 19 6 13

Lanús 34,5 17 7 10

Del Progreso 34,0 17 7 10

Parque Sur 32,5 19 5 14

Rocamora 31,0 17 4 13

Weber Bahía 30,5 17 5 12