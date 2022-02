Franco Baralle quedó desafectado del combinado nacional, por lesión

El base Franco Baralle quedó en las últimas horas desafectado del seleccionado argentino de básquetbol, que afrontará ventanas de eliminatorias americanas este fin de semana, a causa de una lesión muscular.

De acuerdo a lo informado por el Club Quimsa de Santiago del Estero, el jugador cordobés, de 22 años, no estará a disposición del técnico Néstor "Che" García, por padecer un "desgarro miofibrilar en el recto anterior derecho".

El exarmador de Atenas "ya se halla trabajando en la recuperación, junto con el cuerpo médico del club", comunicó la institución santiagueña, líder de la fase regular de la Liga Nacional (LNB).

De este modo, el entrenador bahiense tendrá 14 jugadores en la consideración para enfrentar el viernes a Venezuela (a las 21.40) y el sábado a Panamá (21.10).

Serán dos cotejos clasificatorios del camino que llevará al Mundial Indonesia Japón Filipinas 2023 y ambos encuentros se jugarán en el estadio “Templo del Rock”, de Obras Basket, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El juninense “Nico” Romano está entre los seleccionados

Los basquetbolistas que continúan trabajando a las órdenes del ”Che” García, son los siguientes:

Luca Vildoza (base, actualmente sin club); Nicolás Aguirre (base, Regatas Corrientes); Juan Ignacio Brussino (base, Quimsa); Leonel Schattmann (escolta, Boca Juniors), Carlos Delfino (escolta, Pesaro, Italia); Matías Solanas (escolta, San Martín de Corrientes); y Nicolás Brussino (alero, Gran Canaria, España).

También Marcos Mata (alero, Aguada, Uruguay); Federico Aguerre (ala pivote, Boca Juniors); Agustín Barreiro (ala pivote, Gimnasia de Comodoro Rivadavia); el juninense Nicolás Romano (ala pivote, Instituto de Córdoba); Tayavek Gallizzi (pivote, Instituto de Córdoba), Kevin Hernández (pivote, Boca Juniors) y Marcos Delía (pivote, del Trieste, Italia).

Recordemos que el seleccionado argentino sumó ya dos victorias frente al combinado de Paraguay (93 a 67 y 82 a 43) en los primeros dos encuentros que disputó por la clasificación en la Zona A del continente americano.

Lebron James admira a Jordan

El basquetbolista estadounidense Lebron James, figura de Los Ángeles Lakers y de la NBA, comentó hoy que "siempre" se inspiró en el exjugador Michael Jordan, considerado el mejor de la historia tras conquistar seis anillos con Chicago Bulls en la década de los noventa.

"Siempre me inspiré en Jordan, desde chico uno quería ser como él. No quería perder la oportunidad de darle la mano al hombre que me inspiró a lo largo de mi infancia", detalló sobre el breve encuentro posterior al partido de los All Star de la NBA.

Además, Lebron, que a lo largo de toda su carrera fue comparado con Jordan, aseguró: "No he tenido muchas conversaciones con él en mis 19 años en este negocio, pero una parte de mí no estaría aquí sin la inspiración de MJ. De niño siempre quise ser como él".

Lebron James, de 37 años, se consagró campeón en cuatro ocasiones en la NBA, en las temporadas 2012, 2013, 2016 y 2020.

________________________________

