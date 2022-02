Eduardo Japez asumió como técnico de Argentino para la parte final del torneo

Tras el golpe de timón que decidió dar Argentino con la baja de Juan Ignacio Varas, ayer anunció la contratación de Eduardo Japez como nuevo entrenador del plantel profesional.

Y en horas de la tarde se hizo la presentación del técnico en El Fortín de las Morochas. Estuvo a cargo del presidente Horacio Masino, quien estuvo acompañado por miembros de la comisión directiva.

Japez se puso a trabajar de inmediato con el plantel, basamentando sus primeros movimientos en las tácticas ofensivas a desarrollar.

Quinta temporada

Japez reemplazó en su momento a Alejandro Lotterio, en la temporada 2004-2005 y luego en la 2005-2006 sucedió por un tramo al Che García.

Además se hizo cargo del plantel en la 2016/17 y 2017/18, con buen suceso.

Previo a este regreso, Chiche fue entrenador de La Unión de Formosa en la primera mitad de la temporada. Llegó a semifinales del Súper 8 disputado en Córdoba en octubre del año pasado, en la que cayó con Gimnasia de Comodoro por 71-66. La temporada de la Liga Nacional no fue buena, ya que ganó tan solo cinco de los 17 partidos que disputó y la dirigencia del equipo formoseño lo cortó para la llegada de Sebastián Ginobili.

Además dirigió Estudiantes de Concordia y también tuvo pasos como asistente en Boca, Quimsa (campeón de Liga Nacional) y Caxias Do Sul en la NBB brasilera.

Últimos resultados

Hispano 87 vs Regatas 73

Instituto 99 vs San Martín 72

Obras 74 vs Boca 69

Quimsa 78 vs Riachuelo 76

Ventana Fiba

Martes 1/3

20.30 Boca vs Riachuelo

21 Peñarol vs San Martín

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Oberá Tc

Miércoles 2

22 Quimsa vs La Unión Fsa

Jueves 3

20 San Lorenzo vs Platense

20 Obras vs Riachuelo

20.30 Boca vs Instituto

21 Unión (Sf) vs Oberá Tc

21 Ferro vs San Martín

21 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones

Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

22 Olímpico vs La Unión Fsa

22 Quimsa vs Regatas

Sábado 5

20 Obras vs San Martín

21 Ferro vs Instituto

Domingo 6

20 Hispano vs Unión (Sf)

21 Platense vs Argentino

22 Olímpico vs Regatas

Lunes 7

20 Obras vs Instituto

21 Oberá Tc vs Atenas (Cba)

21 Gimnasia (Cr) vs Boca

21.30 Comunicaciones vs Peñarol

Martes 8

21 Hispano vs Boca

21 Platense vs Unión (Sf)

22 Riachuelo vs Quimsa

Miércoles 9

21 Ferro vs Olímpico

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

21 Oberá Tc vs Peñarol

21.30 Comunicaciones vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Viernes 11

21 Platense vs Olímpico

21 San Lorenzo vs Ferro

21 Unión (Sf) vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

Fixture Turco

Martes 1/3

21.30 Argentino vs Oberá TC

Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

Domingo 6

21 Platense vs Argentino

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Sábado 12

21.30 Argentino vs Riachuelo

Jueves 17

22 La Unión vs Argentino

Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino

Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino

Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)

Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto

Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa



Abril para Argentino

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas.

Posiciones

Equipos PJ PG PP %PG

Quimsa 23 18 5 78,3

Peñarol 25 18 7 72,0

Gimnasia (CR) 26 18 8 69,2

San Martín 25 16 9 64,0

Boca Jrs. 24 15 9 62,5

Instituto 26 16 10 61,5

Ferro 26 16 10 61,5

Regatas 25 15 10 60,0

Oberá (TC) 24 13 11 54,2

Obras 24 13 11 54,2

Olímpico 24 12 12 50,0

San Lorenzo 24 11 13 45,8

Riachuelo 25 11 14 44,0

Platense 25 9 16 36,0

Comunicaciones 25 9 16 36,0

Atenas 24 8 16 33,3

La Unión 25 8 17 32,0

Argentino 22 7 15 31,8

Unión 26 8 18 30,8

H. Americano 22 4 18 18,2

____________________________________

