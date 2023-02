Argentina no lo pudo cerrar ante República Dominicana

En Mar del Plata el equipo de Pablo Prigioni no logró sostener la diferencia, se quedó sin gol en el cierre y perdió ante el conjunto del Che García por 79 a 75. Por ende se queda sin jugar el Mundial que se jugará del 25 de agosto al 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia.

Resultados

Grupo E

Penúltima rueda

Venezuela 115 vs. Bahamas 70

Panamá 67 vs. República Dominicana 93

Argentina 83 vs. Canadá 72

Anoche

Venezuela 57 vs. Canadá 74

Argentina 75 vs. República Dominicana 79

Panamá 88 vs. Bahamas 66

Grupo F

Penúltima rueda

Brasil 90 vs. Puerto Rico 92

Uruguay 77 vs. Estados Unidos 88

Colombia 54 vs. México 113

Anoche

Brasil 83 vs. Estados Unidos 76

Uruguay 69 vs. México 82

Colombia 80 vs. Puerto Rico 87.