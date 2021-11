Daniel Jaule: “Los equipos míos maduran con el paso del tiempo, generalmente”

Terminó la primera fase para Ciclista Juninense y Daniel Jaule rompió el silencio, hablando en el programa de Youtube verdirrojo. Opinó de todos los temas y dejó los siguientes conceptos.

Balance

“Podríamos estar mejor. Yo siempre quiero más, pero tampoco es malo terminar entre los 7 mejores para cuando se junten los equipos en la segunda fase. Tenemos irregularidades, pero algunos partidos hemos jugado realmente bien. Es bastante extraño, nos pasó eso”.

Mejoras

“La suma de trabajo es lo que te lleva a lograr objetivos. Me resulta extraño cómo en una misma burbuja pasamos de momentos malos a muy buenos. A veces tenés una burbuja o toda mala o toda buena. Nuestro caso es que tenemos momentos diferentes en 24 horas. Es raro. La parte mental hay que tenerla en cuenta y también que somos un equipo nuevo. Los equipos míos maduran con el correr del tiempo, generalmente” .

La localía

“A mí dame los 40 partidos jugar en mi cancha. Debería ser una ventaja. No debería generarle peso a los jugadores eso. La burbuja de Junín fue mala para nosotros. Teníamos expectativa, hicimos una fuerte autocrítica hacia dentro. No minimizamos las situaciones. En el cuerpo técnico se habla todo y son jugadores profesionales, hablamos individualmente lo que teníamos que hablar, ya no somos niños. Y lo que me deja tranquilo es que en la semana nadie se guarda nada”.

El nuevo extranjero

“Ya hablé con Torin Washington. Desde su actitud parece a veces que no deja el 100% o juega al trotecito. Tiene cosas buenas, es potente, es ancho. Tuvo problemas en defensa, lo va a tener que mejorar. Depende de él. Ya se lo hemos dicho. Yo quiero que le vaya muy bien”.

Programa

Viernes 3

21 Lanús vs Ciclista

21 Gimnasia LP v Pergamino

21 Racing CH vs Zárate Basket

21 Quilmes MdP vs Dep. Viedma

21 Estudiantes Ol vs Del Progreso

Sábado 4

21.30 Estudiantes Ccdia vs Villa Mitre

22 Parque Sur vs Bahía Básket

Domingo 5

20 Quilmes MdP vs Del Progreso

20 Lanús vs Pergamino

21 Gimnasia LP vs Ciclista

21 Estudiantes Ol. vs Del Progreso

21.30 Zárate vs Racing CH

Lunes 6

21 Parque Sur vs. Villa Mitre

21 Estudiantes Ccdia vs Bahía Basquet

Miércoles 8

21 Lanús vs Gimnasia LP

21.30 Rocamora vs Villa Mitre BB

Jueves 9

21 Parque Sur vs Estudiantes

Viernes 10

20.30 Bahía Basket vs Zárate Basket

21 Dep. Viedma vs Quilmes MdP

21.30 Ciclista vs Pergamino

Sábado 11

21 Racing CH vs Gimnasia LP

Domingo 12

20.30 Villa Mitre BB vs Zárate Basket

21 Dep. Viedma vs Estudiantes Ol.

21 Estudiantes Ccdia vs Rocamora

21 Del Progreso vs Quilmes

Lunes 13

21 Pergamino Basket vs Ciclista

21 Racing CH vs Lanús

Martes 14

21 Del Progreso vs Estudiantes Ol.

Miércoles 15

21.30 Rocamora vs Parque Sur

Jueves 16 al sábado 18

Torneo Súper 8

Domingo 19

20.30 Bahía Basket vs Villa Mitre

21 Ciclista vs Lanús

21 Pergamino Básket vs Racing CH

21 Estudiantes Ol. Vs Quilmes MdP

22 Parque Sur vs Rocamora.