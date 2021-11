Estudiantes de Olavarría fue más que Ciclista

Ciclista Juninense flaqueó anoche ante Estudiantes de Olavarría y dejó un valioso punto en el camino, en la noche del debut de Torin Francis y Gian Franco Sinconi.





La visita dominó el juego de punta a punta y se llevó un triunfazo de nuestra ciudad hacia Olavarría.

Mañana Ciclista recibe la visita de Quilmes de Mar del Plata, que anoche perdió en La Plata –contra Gimnasia- en dos suplementarios por 95 a 93.

Anoche

Colón (Sf) 78 vs Libertad 77

Estudiantes (C) 75 vs Rocamora 68

Pergamino 61 vs Racing (Ch) 74

Estudiantes (T) 64 vs Jachal 60

Deportivo Viedma 83 vs Villa Mitre 90

Ameghino 66 vs Independiente (O) 73

Gimnasia (La Plata) 95 vs Quilmes 93

Deportivo Norte 70 vs Barrio Parque 56

Echagüe 54 vs San Isidro 85

Zárate 86 vs Lanús 79

Salta Basket 69 vs Rivadavia (Mza) 63

Del Progreso 98 vs Bahía Basket 90.