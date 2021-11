Los Indios le ganó a 9 de Julio y sigue arriba

Los Indios debió batallar más de la cuenta para doblegar como visitante a 9 de Julio.

En tiempo suplementario se impuso por 96 a 91, luego de haber igualado en 83 al cabo del tiempo reglamentario.

Mañana Los Indios recibe a Independiente de Zárate y 9 de Julio viaja a San Pedro para enfrentar a Náutico.



Anoche

Grupo 1

9 de Julio 91 vs Los Indios 96

Comunicaciones 68 vs Náutico SP 72

Independiente Zte. 99 Vs Argentino TL 64

Grupo 2

Pueblo Nuevo 88 vs Racing 90

Social Korn 87 vs Platense 81

Gimnasia 55 vs Independiente 84

Grupo 1

Séptima fecha 21-11

Los Indios vs Independiente Zte.

Náutico SP vs 9 de Julio

Argentino TL vs Comunicaciones (P)

Octava fecha 26-11

Argentino TL vs Los Indios

Independiente Zte. vs Náutico SP

9 de Julio vs Comunicaciones (P)

Novena fecha 3-12

Náutico SP vs Argentino TL

9 de Julio vs Independiente Zte.

Comunicaciones (P) vs Los Indios



Quinta fecha 5-12

Argentino TL vs 9 de Julio

Los Indios vs Náutico SP

Independiente Zte. vs Comunicaciones (P)