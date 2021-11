Histórica goleada de Ciclista a Del Progreso

Ciclista Juninense cerró su participación en la sede Bahía Blanca con una contundente victoria sobre Del Progreso de General Roca por 100 a 86.

Ciclista apostó a una defensa dura, cortando la circulación de la bola para que Valentín Burgos no genere juego en Del Progreso. Negocio redondo. Del Progreso luchó toda la noche sin encontrar claridad en las ofensivas y con arrestos individuales que le dejaron un sabor a poco.

Rápidamente el Verdirrojo se disparó en el marcador favorecido por el juego externo (2 triples de Valentín Costa, uno de Boudet, uno de Sesto y otro de Lambrisca). El resto fue de Matías Sesto, que estuvo intratable (aparte del triple, 3 dobles y 2 simples).

Con un buen parcial de 27-19 Ciclista fue cómodo en el juego, manejando las acciones del segundo cuarto a la perfección. Los triples siguieron golpeando. Bualó y Larraza, desde el banco, y Costa se hicieron presentes en la canasta. Además apareció Christian Boudet (3 dobles, 4 simples) que fueron determinantes para un primer tiempo de 37-50.

Del Progreso reaccionó en el tercer cuarto y Ciclista aguantó el chubasco. Con trigo en el galpón, frenó el partido para reordenar las líneas y encontró el gol suficiente como para sostenerse lejos en el marcador. Matías Sesto (3 triples) fue determinante en este pasaje del juego.

Habiendo quedado 65-74 Ciclista entró convencido a sostener el planteo táctico y llevó el partido a buen puerto. Apareció el Guante Tamburini en el cierre y para dar por tierra con cualquier intento progresista de arrimar los números en el marcador.

En suma, un triunfazo Verdirrojo que el próximo viernes vuelve a ser local ante Estudiantes de Olavarría.





Ayer

Dep. Viedma 82 vs Estudiantes Ol. 80

Bahía Basket 65 vs Quilmes 75

Del Progreso 86 vs Ciclista 100

Viernes 19/11

Ciclista vs Estudiantes Olavarría



Sábado 20/11

Ciclista vs Quilmes Mar del Plata