Los Indios fue contundente ante Argentino

Por la tercera fecha del campeonato prefederal, anoche Los Indios sostuvo la punta y el invicto al derrotar con contundencia a Argentino de Trenque Lauquen por 85 a 71.

Además, 9 de Julio perdió en Pergamino por 80 a 71. Detalle:

Anoche

Grupo 1

Los Indios 85 vs Argentino TL 71

Náutico SP 84 vs Independiente Zte. 77

Comunicaciones (P) 80 vs 9 de Julio 71

Grupo 2

Platense 103 vs Racing O 92

Independiente 73 vs P. Nuevo 89

Social 85 vs Gimnasia 71

Cuarta fecha

Domingo

Grupo 1

20 Los Indios vs Comunicaciones (Chantiri-Maiola)

21 Argentino TL vs Náutico SP (Biset-Maidana)

21 Independiente Zte. Vs 9 de Julio (Cáceres- Del Favero)

Grupo 2

19 Pueblo Nuevo vs Social Korn (Rodríguez-Casalot)

20 Platense vs Gimnasia CH (Suárez-Álvarez)

21 Racing O vs Independiente T (Larrasolo-Vizcaino)

Quinta fecha

9 de Julio vs Argentino TL

Náutico SP vs Los Indios

Comunicaciones (P) vs Independiente Zte.

Los Indios incorporó cuatro ventiladores en el estadio, que fueron donados por la empresa Marsico.