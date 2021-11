Ciclista no dejó dudas ante Gimnasia

Ciclista Juninense logró una contundente y necesaria victoria sobre Gimnasia y Esgrima La Plata por 95 a 77, previo a su participación en la “burbuja” de Bahía Blanca.

El Verdirrojo definió el partido en el complemento. A partir del tercer cuarto produjo un quiebre de la mano de Manuel Lambrisca con el acompañamiento de Maximiliano Tamburini y Christian Boudet.

Este martes, el quinteto juninense arranca una sede clave en el sur bonaerense.



Anoche

Quilmes 75 vs Estudiantes (Ola) 69

Independiente (O) 79 vs Barrio Parque 80

Villa Mitre 95 vs Bahía Basket 62

Del Progreso 96 vs Deportivo Viedma 94

Ciclista 95 vs Gimnasia (La Plata) 77

Libertad 75 vs San Isidro 69

Echagüe 62 vs Colón (Sf) 82

Estudiantes (C) 86 vs Parque Sur 64



Burbuja Bahía Blanca (del 9 al 13 de Noviembre)

9 Ciclista vs Dep. Viedma

10 Bahía Basket vs Ciclista

12 Ciclista vs Villa Mitre

13 Del Progreso vs Ciclista



Viernes 19/11

Ciclista vs Estudiantes Olavarría

Sábado 20/11

Ciclista Juninense vs Quilmes Mar del Plata