Se jugó la novena fecha del torneo de mini

Este fin de semana se disputó la novena fecha del campeonato local de minibásquetbol.

Solamente no jugaron Ciclista y Los Indios “B”, porque el Coliseo estuvo ocupado con el megatorneo de La Liga Argentina, y lo completarán dentro de esta semana. El viernes pasado habían adelantado el juego los equipos de Argentino “A” y Argentino “B” que se enfrentaron antes del entrenamiento del plantel profesional.

Este es el detalle de la jornada:

Mini

Argentino “A” G vs Argentino “B” P

Porteño P vs San Martín “B” G

San Martín P vs 9 de Julio G

Argentino “A” P vs Los Indios G

Los Indios “A” G vs El Linqueño P

Sarmiento vs Cavul (solo recreativo)



U-13

San Martín P vs 9 de Julio G

Argentino “A” G vs Los Indios P

Los Indios “A” G vs El Linqueño P.