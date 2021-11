Ciclista tampoco le pudo ganar a Del Progreso

Ciclista cerró su participación en la “Sede Junín” con otra derrota, la tercera en cuatro presentaciones. Del Progreso de General Roca le asestó otro golpe y lo dejó en el fondo de la tabla, tras derrotarlo 74 a 64.

No pudo hacer pie Ciclista Juninense en el arranque del partido. Recibió cuatro triples (dos de Maranguello y dos de Burgos) que fueron determinantes para la disparada de Del Progreso en el marcador. La visita cerró el cuarto 10-21.

El segundo cuarto fue de transición. Igualaron en 18. Manuel Lambrisca (1 triple, 2 dobles, 3 simples) fue importante en Ciclista, al tiempo que los triples volvieron a ser los protagonistas del quinteto patagónico. Otra vez cuatro anotaciones de afuera: Dos de Mauricio Pane, Nicolás Burgos y Leonardo Solis.

Tras el reinicio Crhistian Boudet metió una bandeja y Matías Sesto clavó un triple y un doble de manera consecutiva, obligando a Juan Kass a frenar el partido. Esto en el lapso de un minuto y medio.



Pareció que el Verdirrojo se encaminaba en el partido. Pero acto seguido Del Progreso enderezó la mira con los triples y volvió a retomar las riendas del cotejo para cerrar el cuarto 59 a 49.

Los diez minutos finales mostraron la impotencia de Ciclista por descontar y la mesura del Del Progreso para mantenerse lejos en el marcador.

Notable trabajo de Valentín Burgos a lo largo del partido y en el cierre con las concreciones libres. Fue el alma mater del quinteto visitante.

Ciclista buscará contra reloj recambiar el extranjero y dar un golpe de timón en campeonato.

El próximo viernes vuelve a Junín Gimnasia y Esgrima La Plata, para enfrentar a Ciclista Juninense.

Ayer

Quilmes 92 vs Bahía Basket 56

Estudiantes (Ola) 84 vs Deportivo Viedma 96

Gimnasia (La Plata) 80 vs Villa Mitre 65

Ciclista 64 vs Del Progreso 74

Lo que viene

Viernes 5/11 (interpareja)

21.30 Ciclista vs Gimnasia La Plata

Burbuja Bahía Blanca (del 9 al 13de Noviembre)

9 Ciclista vs Dep. Viedma

10 Bahía Basket vs Ciclista

12 Ciclista vs Villa Mitre

13 Del Progreso vs Ciclista

Viernes 19/11

Ciclista vs Estudiantes Olavarría

Sábado 20/11

Ciclista vs Quilmes Mar del Plata