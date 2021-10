Ciclista Juninense no pudo con Villa Mitre

Ciclista Juninense perdió anoche contra Villa Mitre de Bahía Blanca por 64 a 57. El partido fue una obra maestra del terror. Un cúmulo de errores consecutivos que se extendieron por cuarenta minutos.

Villa Mitre arrancó encendido de la mano de Ramiro Heinrich haciendo un parcial de 15-12, donde Ciclista aguantó el goleo con la aparición de Valentin Duvanced en el cierre.

El Verdirrojo pareció encontrarle la marca a su adversario de turno en los segundos diez minutos y cerró mejor el primer tiempo encontrando gol de afuera en los instantes finales en manos de Guido Pinelli y Agustín Bualó. Así lo dio vuelta 31-30.



Pero Ciclista pareció haberse quedado en el vestuario. Villa Mitre volvió a dispararse en el marcador (53-41) encontrando fácilmente la canasta con Franco Amigo y Franco Harina Martini.

El último cuarto fue pobrísimo. Los destrabó Villa Mitre en el cierre con una pelota larga para el veterano Jamaal Levy que convirtió sin problemas y selló la suerte verdirroja a 40 segundos de la chicharra final.

Hoy Ciclista cierra su participación ante Del Progreso de General Roca, desde las 21.30, con arbitraje del mendocino Ariel Rosas, el platense Martín Pietromónaco y el capitalino David Schkair.

Hoy

14 Quilmes vs Bahía Basket

16.30 Estudiantes (Ola) vs Deportivo Viedma

19 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

21.30 Ciclista vs Del Progreso