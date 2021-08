Doncic sigue en los Mavericks

Una comitiva de personalidades que forman parte de la organización de los Mavericks viajó en el día de ayer hasta Liubliana, Eslovenia, con un claro objetivo: asegurar su máxima estrella.

Mark Cuban, el extrovertido dueño de la franquicia, Nico Harrison (General Manager), su asistente y ex jugador Michel Finley, Jason Kidd –flamante entrenador –, Dirk Nowitzki, gloria y consultor, más Casey Smith (director del departamento de Salud y rendimiento del equipo) llevaron in situ la extensión del contrato para que Luka Doncic continúe en Dallas por cinco temporadas más, a cambio de 207 millones de dólares.

“Hoy es un sueño hecho realidad”, declaró Doncic a la cadena ESPN en los Estos Unidos, quienes fueron notificados de la operación por medio de Bill Duffy, representante del jugador. Asimismo, el ex Real Madrid continuó: “El básquet me ha dado todo y me llevó a lugares asombrosos. Estoy emocionado de poder seguir en Dallas como parte de los Mavericks”.

Doncic viene de realizar un gran juego olímpico con su selección, la cual finalizó en la cuarta posición. En Japón, Luka tuvo un registro de 23.8 puntos, 9.7 rebotes y 9.5 asistencias en 32.7 minutos de acción.

Durante su última campaña en la NBA, en la que Dallas terminó quinto durante la fase regular con un balance de 42-30, pero volvió a caer en primera ronda a manos de los Clippers, Doncic promedió de 27.7 tantos, 8 tableros y 8.6 pases gol e 34.3 minutos.

El nuevo vínculo que unirá a Doncic con los Dallas Mavericks, que incluye una opción para el jugador en el último año, se firmará mañana, día en el que también el jugador brindará una conferencia de prensa desde su ciudad natal.