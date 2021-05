Mariano Bosa: “Los Indios tiene el objetivo de ascender al Federal y eso me sedujo”

Los Indios contrató a Mariano Bosa como entrenador principal y el juninense habló con Democracia para analizar lo que se le viene con el Canario. Además, tuvo tiempo para analizar la temporada como Argentino y habló de su amigo Matías Huarte.



-¿Cómo llevás estos días nuevamente en Fase 1?

-“Estoy muy tranquilo, disfrutando de estar en mi casa. Cumpliendo con todos los recaudos que me corresponden como ciudadano. Me cuido y quedo en casa y la verdad es que lo disfruto muchísimo. Con Argentino estuvimos mucho tiempo de gira, en las distintas burbujas, y se vivió todo muy intenso. Así que un poco de tranquilidad no está nada mal, a pesar del terrible momento que se vive en el ámbito local y nacional”.



-¿Por qué decidiste arreglar en Los Indios?

“Decido arreglar con Los Indios porque estaba sin club. Ya estaba de vacaciones de la liga (con Argentino habíamos quedado fuera de play off) y Los Indios demostró interés en mí. Tuvimos dos charlas muy concretas. La verdad que la idea y la forma que tienen me sedujo mucho. Me hice cargo del equipo de mayores para jugar el provincial de clubes como entrenador jefe y debido a que está directamente relacionado, ya que son los mismos chicos, también voy a dirigir la Primera local”.



-¿Qué objetivos te propusieron?

-“La idea del club es jugar el provincial. Como te decía, creo que los directivos tienen las cosas claras y saben a lo que apuntan.

La idea es este año jugar con los basquetbolistas y chicos del club, más algún refuerzo de nivel local (ya se sumó Payero, cedido por San Martín, por ejemplo) y ver para qué está este equipo e intentar llegar, obviamente, lo más alto que se pueda para que el siguiente año, si no se alcanza en este, poder armar un equipo y pelear el ascenso al Torneo Federal. Tienen el objetivo de jugar en uno o dos años el Torneo Federal y es un desafío muy lindo para mí en lo personal y me sedujo eso”.



-¿Hay plantel para pelear arriba?

-“Con el equipo estoy muy conforme. Pudimos realizar 6 semanas de entrenamientos, las cuales los chicos mostraron unas ganas y un compromiso espectacular. Eso, para uno que es entrenador, es hermoso. Sabemos que es una categoría amateur y que el plantel cuenta con chicos que trabajan y tienen familias pero, así y todo, la respuesta en general fue más que satisfactoria.

El equipo me gusta. Logramos darle ya una idea de cómo queremos jugar y estamos (o estábamos) en un proceso en el que se necesita muchos entrenamientos y mucha concentración para darle al equipo una filosofía de juego. Ahora la pandemia nos frenó todo. Esta es la segunda semana que no podemos entrenar en la cancha y que no nos vemos la cara. Pero no queda otra. Más allá del parate, creo que ya se impuso una idea y los jugadores la captaron. Falta muchísimo, pero cuando retomemos vamos a necesitar menos tiempo para ponernos bien. Cada uno tiene trabajos específicos que el profe les pasa para que realicen, en lo que representa a jugadores. Me gustaría sumar algún valor más con algunas características en particular que creo que nos haría falta si queremos ser competitivos hasta el final”.



-¿Te pasó a tu última temporada como asistente, que opinás del torneo de Argentino?

-“La temporada con Argentino creo que fue brillante. Estuvimos a un partido de alcanzar los puestos de play off. Pasamos toda la temporada en mitad de tabla.

Siempre supimos para lo que estaba el equipo. Creo que la capacidad de Matías para llevarlo adelante fue fantástica. Logró darle al equipo una identidad y una dinámica precisa y los jugadores la llevaron a cabo muy bien, muy convencidos. Un equipo con un presupuesto bajo con el claro objetivo de mantener la categoría y mostró un juego vistoso, muy lindo y muy reconocido por todos a nivel nacional. Fue muy grato para todos. Pasamos un año en el que estuvimos tranquilos. Con el cuerpo técnico somos todos amigos de antes y con el cuerpo médico hicimos una relación bárbara. Un grupo de trabajo espectacular. Lo mismo que el grupo humano de los jugadores. Todos chicos bárbaros. A pesar de todo lo que nos pasó, el equipo siempre se sobrepuso y salió adelante, porque, si bien nunca estuvo en riesgo la categoría y siempre nos mantuvimos en mitad de tabla, todos los casos de Covid-19 que tuvimos y la manera en que se jugó la Liga fue muy durao y siempre salimos adelante”.



-Y ahora Huarte decidió seguir otro camino...

-“Con Matías tengo una relación de amistad de hace muchos años, ya más de 20. Empezamos juntos, trabajando en el Club Junín. Yo tenía 17 años y nos hicimos amigos.

Al igual que con Diego Camún y con el profe Mauro que ya nos conocíamos y éramos amigos. Creo que Matías sabe muy bien lo que hace. Siente un amor muy grande por el club y te puedo asegurar que ese amor lo demuestra con hechos todos los días, pero quiere desarrollarse como entrenador profesional. Hoy decidió dejar el club de sus amores para salir al mercado y lo contrató Hispano. Valoro mucho su decisión ya que para crecer siempre hay que salirse de la zona de confort y él cree que después de 8 años llegó el momento de cambiar de rumbo. Yo lo apoyo y lo banco. Aprendí mucho de Matías estos dos años y soy un agradecido a él”.

Cómo se juega el Provincial

La primera fase se jugará ida y vuelta todos contra todos, completando cada equipo 6 partidos. Los dos primeros de cada Zona clasificarán a la segunda fase, mientras que los terceros y los cuartos de cada una terminarán su participación en la competencia.

En la segunda fase quedarán ocho equipos, divididos en dos zonas. Los dos primeros de las Zonas 1 y 2 conformarán una, mientras que los dos primeros de las Zonas 3 y 4 serán parte de la otra zona. Aquí también se jugará ida y vuelta todos contra todos, para completar otros 6 encuentros cada conjunto. De aquí quedarán clasificados los dos primeros, que tendrán su lugar en el Final Four, siempre que la situación sanitaria permita la realización de este formato.

Cabe destacar que las dos primeras fases de esta competencia se llevarán a cabo con árbitros locales. Además, las listas de buena fe serán más amplias, teniendo en cuenta posibles casos de COVID-19 o jugadores aislados.



Zona I

Atlético Villegas

Argentino de Trenque Lauquen

Los Indios de Junín

9 de Julio de Junín



Zona II

Sacachispas de Villa Constitución

Defensores de Villa Ramallo

Independiente de Zárate

Náutico de San Pedro



Zona III

Pueblo Nuevo de Olavarría

Racing de Olavarría

Independiente de Tandil

Smata de Mar el Plata



Zona IV

Deportivo San Vicente

Náutico de Zárate

Social de Alejandro Korn

Platense de La Plata.