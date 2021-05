Enzo Cafferata descolló en el equipo de União Corinthians, campeón al derrotar al Flamengo

El equipo de União Corinthians se coronó campeón del Brasileirao de básquetbol en Brasil, al derrotar en la final al Flamengo Blumenau, conducido desde la base por el linqueño Enzo Cafferata, exjugador de Argentino de Junín, Cavul de su ciudad, River Plate y Belgrano de San Nicolás, entre otros elencos.

El quinteto de Santa Cruz do Sul repitió el título logrado en 1994 y ganó su segundo estrella con Cafferata como gran figura y goleador del encuentro decisivo, al aportar veintidos puntos.

Además, Enzo aportó ocho asistencias y toda su experiencia como playmaker del conjunto que dirige Athos Calderaro, triunfador como visitante en el estadio Arena Brusque de Santa Catarina, para dar cuenta allí del dueño de casa, Flamengo Blumenau, por 80 a 68.

El campeón, el equipo de Santa Cruz do Sul, quedó así más cerca de obtener una plaza en la próxima edición de la Liga Nacional de Brasil (NBB),la New Basketball Brazil, la élite del baloncesto del vecino país, según detalló Diego Puntel, director de básquetbol del União Corinthians.

Ya en el primer cuarto ganaba el equipo finalmente campeón, por 25 a 14, pero reaccionó en el segundo segmento el Flamengo Blumenau, que se fue perdiendo por un doble al cabo de los primeros veinte minutos, por 40 a 38.

Ya en el segundo tiempo,comenzó a descollar Cafferata y con su conducción y goleo, junto a Ícaro Parissoto, mantuvieron arriba a su conjunto, por 58 a 53,al cerrarse el tercer cuarto del match.

En el último segmento del juego, Corinhtians mantuvo la concentración y aprovechó al máximo cada posesión de la americana, conducido por Cafferata y comenzó a ampliar las cifras en su haber, para festejar cuando sonó la chicharra, con un claro 80 a 68 para el Corinthians.

Su sexto equipo en el básquet de Brasil

Tras celebrar en el estadio Arena Brusque de Santa Catarina, el elenco corinthiano regresó a Santa Cruz do Sul con la ansiada copa en su poder, obtenida con un buen juego de conjuntoy con el linqueño Enzo Cafferata como gran figura.

Hace ya siete temporadas que juega el de Lincoln en el vecino país (su último equipo en la Liga Nacional de la Argentina fue San Martín de Corrientes), pasando anteriormente por los clubes brasileños de Minas Tenis, Osasco Basquete (de la Liga Paulista), Liga Sorocabana, Caxias Do Sul y Mogi Das Cruzes, tras lo cual pasó al União Corinthians para coronarse campeón.