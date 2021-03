Ciclista Juninense enfrenta a Del Progreso

Ciclista enfrenta en la mañana de hoy, desde las 11, a Del Progreso de General Roca (Río Negro) en busca de su primer triunfo en el torneo.

El Verdirrojo ya enfrentó a este rival en Viedma y fue a suplementario. Se trata de dos equipos muy parejos, pero el equipo que dirige Kass logró ganar todos los finales cerrados y se encuentra muy arriba en la tabla posicional.



Tamburini, ausente

El tirador Maximiliano Tamburini no podrá jugar debido a una contractura muy fuerte que se hizo distensión en el aductor, por lo que el cuerpo técnico no lo arriesgará hoy. Como adelantó Democracia, el “Guante” había salido en el segundo cuarto ante Villa Mitre debido a esta situación. Baja sensible para el Verdirrojo, ya que no contará con los casi 12 puntos de promedio que le otorga el juninense. En diálogo con este medio, Tamburini dijo: “Me encuentro mejor, trabajando mucho para llegar a recuperarme rápido. El equipo jugó muy bien ante Villa Mitre y tiene que ser nuestro punto de partida. Jugando así, seguramente llegarán los resultados. Tenemos buen plantel y esto es largo”.



Boudet, por la recuperación

El interno Cristhian Boudet, que fue titular el último partido, también habló con Democracia y comentó lo siguiente: “Queremos recuperarnos, mejoramos mucho en lo actitudinal y tenemos que sostener eso. Debemos imponer nuestro juego ante Del Progreso. Tenemos que estar atentos defensivamente y en ataque lastimarlos desde la pintura, que a partir de ahí se van a abrir los espacios para el perímetro”.





Ayer

Deportivo Norte 72 vs Unión Sfe. 66

Ameghino 83 vs Echagüe 87

Riachuelo 82 vs Central Ceres 87



Hoy

11 Ciclista vs Del Progreso

14 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

16.30 Quilmes vs Atenas

Domingo 14

11 Del Progreso vs Estudiantes (Ola)

14 Deportivo Viedma vs Ciclista

16.30 Villa Mitre vs Quilmes

Martes 16

11 Villa Mitre vs Del Progreso

14 Quilmes vs Ciclista