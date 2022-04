Ciclista Juninense apabulló a Del Progreso

Ciclista Juninense no dejó dudas y se llevó puesto a Del Progreso de General Roca por 101-76. Antes del partido Ciclista instituyó el nombre de Rubén Toscanini a la secretaría del club, descubriendo una placa que lleva su nombre en el acceso. Además los familiares del extesorero recibieron un reconocimiento por lo que significó Toscanini para el club.

En cuanto al partido, Ciclista viajó cómodo en el primer tiempo. De movida hizo un parcial de 21-14 con con un buen pasaje de Matías Sesto y Valentín Duvanced, reafirmando los números con los triples de Gian Franco Sinconi Bonetto que llegó desde el banco. El Verdirrojo pisó el acelerador en los segundos diez minutos y se terminó de despegar hacia el cierre del primer tiempo 50-32. Hizo un parcial contundente de 29 a 18. Notable trabajo de Manuel Lambrisca, con un Duvanced garantido y el resto apoyando de atrás. Y en el tercer cuarto Ciclista liquidó el pleito. Lambrisca y Duvanced fueron intratables. El último cuarto estuvo de más.

Mañana a las 21.30 en el mismo escenario deportivo se define quien pasa a los cuartos de final de La Liga Argentina.

Anoche

Estudiantes (C) (2) 94 vs Bahía Basket 60 (0)

Villa Mitre (1) 86 vs Lanús 67 (1)

Gimnasia (La Plata) (2) 88 vs Pergamino 81 (0)

Ameghino (2) 111 vs Estudiantes (T) 106 (0)

Salta Basket (1) 80 vs Rivadavia (Mza) 49 (1)

Villa San Martín (2) 83 vs Libertad 77 (0)

Ciclista(1) 101 vs Del Progreso 76 (1)

Independiente (Sde) (1) 102 vs Deportivo Norte 100 (1)

Fechas de cuartos de final

La temporada 2021/22 de Liga Argentina entra en su etapa más apasionante. Luego de finalizados los juegos por la Reclasificación, los ochos mejores equipos irán en busca del título. Los Cuartos de Final se llevarán a cabo durante el 26 de abril y el 6 de mayo, a cinco (5) juegos, de la siguiente manera:

1° vs. 8°

2° vs. 7°

3° vs. 6°

4° vs. 5°

Conferencia Sur

26 y 28 de abril; 1, 3 y 5 de mayo.

Conferencia Norte

27 y 29 de abril; 2, 4 y 6 de mayo.

Los ganadores accederán a las semifinales que también se jugarán al mejor de cinco (5) partidos, con fecha a confirmar.

