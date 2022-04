Ciclista recibe a Del Progreso con la necesidad de ganarle

El medio de un clima enrarecido por lo ocurrido en el Sur, Ciclista Juninense recibe esta noche a Del Progreso de General Roca, Río Negro. El Verdirrojo necesita ganar para estirar la serie a un tercer juego definitorio –el domingo- porque está abajo 1-0 en la serie. Dirigen desde las 21.30 los capitalinos Raúl Lorenzo-Matías Sotelo y la mendocina Micaela Prado.

Hoy

21 Estudiantes (C) (1) vs Bahía Basket (0)

21 Villa Mitre (0) vs Lanús (1)

21 Gimnasia (La Plata) (1) vs Pergamino (0)

21 Ameghino (1) vs Estudiantes (T) (0)

21 Salta Basket (0) vs Rivadavia (Mza) (1)

21 Villa San Martín (2) vs Libertad (0)

21.30 Ciclista(0) vs Del Progreso (1)

22.05 Independiente (Sde) (0) vs Deportivo Norte (1)

Fechas de cuartos de final

La temporada 2021/22 de Liga Argentina entra en su etapa más apasionante. Luego de finalizados los juegos por la Reclasificación, los ochos mejores equipos irán en busca del título.

Los Cuartos de Final se llevarán a cabo durante el 26 de abril y el 6 de mayo, a cinco (5) juegos, de la siguiente manera:

1° vs. 8°

2° vs. 7°

3° vs. 6°

4° vs. 5°

Conferencia Sur

26 y 28 de abril; 1, 3 y 5 de mayo.

Conferencia Norte

27 y 29 de abril; 2, 4 y 6 de mayo. Los ganadores accederán a las semifinales que también se jugarán al mejor de cinco (5) partidos, con fecha a confirmar.