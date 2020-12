Argentino enfrenta a Olímpico de La Banda

Argentino comienza a cerrar el año basquetbolístico de la Liga Nacional y a las 11 enfrenta a Olímpico de La Banda, Santiago del Estero, en el estadio “Héctor Etchart” del Club A-tlético Ferro Carril Oeste.

Este partido será controlado por el chubutense Julio Dinamarca, el cordobés Alberto Ponzo y el santafesino Fabio Alaniz.

Mañana miércoles juega el último partido del año contra Quimsa, el otro equipo santiagueño, a las 16.30.



Últimos resultados

Weber Bahía 94 vs Quimsa 101

Argentino 91 vs Comunicaciones 83

Boca 72 vs Libertad 74

Ferro 62 vs Olímpico 70

Hispano 77 vs San Martín 88

Obras 82 vs Atenas (Cba) 64

Peñarol 74 vs Oberá Tc 68

Platense 81 vs Regatas 93

San Lorenzo 64 vs Instituto 74



Hoy

11 Olímpico vs Argentino

11 Regatas vs Gimnasia (Cr)

14 Comunicaciones vs Boca

14 Libertad vs Hispano

16.30 Oberá Tc vs Obras

16.30 San Martín vs Platense

19 Quimsa vs Ferro

21.30 Instituto vs Weber Bahía

21.30 Atenas (Cba) vs San Lorenzo (DirecTV)



Miércoles 23

11 Gimnasia (Cr) vs San Martín

11 Hispano vs Comunicaciones

14 Boca vs Olímpico

16.30 Argentino vs Quimsa

16.30 Peñarol vs Regatas

19 Ferro vs Instituto

19 Platense vs Libertad

21.30 Weber Bahía vs Atenas (TyC Sports)



Un reprogramado

El partido entre La Unión de Formosa y Platense previsto para el pasado viernes 18 de diciembre a las 21.30 horas fue aplazado debido a la detección a última hora de cinco casos positivo de COVID-19 en la plantilla del equipo dirigido por Daniel Cano.

El encuentro será reprogramado y el Departamento de Competencias de AdC informará en breve la nueva fecha.

Los test realizados el sábado al plantel de La Unión de Formosa, a causa de síntomas sospechosos en la delegación, arrojaron 5 casos positivos de COVID-19.