Lancieri y la vacuna del Covid-19: "Quería participar de algo que ayude a la gente"

Juan Pablo Lancieri, jugador de básquetbol del Club Gimnasia y Esgrima La Plata y primer deportista en ser voluntario para los ensayos de la vacuna contra el coronavirus, se refirió a la altruista experiencia que pudo experimentar.

"A los dos días de inscribirme, me llamaron. En mi familia estaban asustados, pero somos de donar sangre todos los años. Yo quería participar de algo que ayude a la gente y no me siento orgulloso, pero sí tranquilo de hacerlo. No soy egoísta ni digo que no me voy a arriesgar. Porque si esto funciona, nos va a servir a todos", comentó inicialmente el deportista.

Seguidamente, Lancieri señaló: "Pregunté si había alguna contra-indicación con el deporte y me dijeron que no. Me dieron un teléfono celular dotado de una aplicación, para que pueda avisar si se me presentaba algún síntoma y aunque no pude entrenar justo el día que me di la vacuna por la lluvia, al día siguiente lo pude hacer, sin problemas. Ojalá que muchos otros se sumen y prueben. Es un gris lo que pasaría si sale otra vacuna. En principio, podría dármela sin problemas".

Covid-19: "Está complicadísimo"

El joven basquetbolista manifestó seguidamente:

"En mi familia, vinculada a la medicina, me dicen que está complicadísimo (por el gran avance del Covid-19). Mis amigos quieren salir a tomar algo ya, lo necesitan. Pero yo me quedo en mi casa porque tengo la posibilidad. También me pareció buena la decisión adoptada en cuanto a que los deportistas olímpicos puedan entrenar pensando en los Juegos 2021, porque son individuales. No hay tanto riesgo con las precauciones, pero sí es difícil con los deportes no individuales, por ejemplo, en Boca (fútbol), se reportaron 18 casos de un día para el otro. En Europa estaban más complicados que nosotros y el fútbol siguió jugándose. Es por algo económico, porque tienen que mantener a los sponsors. ¿Cómo le pagás si no a Messi?", graficó Juan Pablo.

Finalmente, quien se inoculó la vacuna contra el coronavirus expresó: "Me llamaron de todos lados, de Catamarca, de Santiago del Estero, de otras ciudades. No me esperaba esta repercusión por lo hecho, que empezó porque mi hermana vio una noticia de que un platense sería voluntario. Y justo conocía a alguien de ese diario y le comentó que yo también quería hacerlo. Me gusta la idea de saber que en el futuro seré de esos que probaron la vacuna que terminó funcionando", completó Juan Pablo Lancieri.