Alejo Britos: “Estoy contento de llegar a una ciudad donde se respira básquetbol”

Alejo Britos se transformó en la nueva incorporación de Ciclista de Junín. Fue en la mañana de este lunes cuando el verdirrojo consiguió cerrar su sexto fichaje pensando en la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet, luego de arreglar condiciones para que se sume el base santafesino.

“La verdad es que estoy muy contento con mi llegada a Ciclista, llego a un club con mucha historia, una ciudad donde se respira básquet y eso es muy lindo, es un desafío muy importante para mi carrera”.

Britos, base de 1,88 metros y 26 años (nació el 16 de septiembre de 1994 en San Vicente, Santa Fe), viene de firmar una muy buena temporada jugando para Independiente de Neuquén, equipo del Torneo Federal. Allí jugó un total de 36 partidos con promedios de 18 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes.

“Hablé con Daniel Jaule. No tuve oportunidad de conocer la ciudad pero tengo algunos compañeros que estuvieron jugando ahí y me comentaron algo de cómo es todo por Junín y tengo ganas de empezar”.

Hay que recordar que previamente a este paso participó de la Liga Argentina 18/19 vistiendo los colores de Villa San Martín (5,4 puntos y 2,1 asistencias en 18,8 minutos, durante 45 presentaciones).

“Con mis compañeros me he enfrentado a algunos jugando en contra, como Agustín Acuña en Tiro Federal de Morteros. También vi a Maximiliano Tamburini en la tele, en algunos partidos de Ciclista Juninense. Más allá de esto, no tuve la posibilidad de compartir equipo con ninguno de ellos. La idea es armar un buen grupo de trabajo para hacer el mejor papel”.

“Creo yo que los objetivos grupales los vamos a plantear cuando nos juntemos por primera vez, pero como todo equipo trataremos de ir de menor a mayor en la fase regular e intentar llegar de la mejor manera posible a los playoff. Es un sueño tener una gran campaña.

En cuanto a lo individual trataré de brindarle al equipo todo de mí y aportarle una energía especial y una entrega grande en todo momento del torneo”.

El equipo

Daniel Jaule es el entrenador. Confirmados: hasta ahora, los nombres del cuadro juninense son Agustín Acuña, Bruno Conti, Bautista Arrascaete, Maximiliano Tamburini, Juan Pablo Pedemonte y ahora Alejo Britos. Restarían dos fichas extranjeras.

Tiro sumó a Banegas

Tiro Federal no se detiene en el armado de su equipo pensando en la temporada 2020/21 de la Liga Argentina. Y en este contexto, el club incorporó su última ficha mayor con la llegada de Jorge Banegas.

Banegas, alero de 1,92 metros y 27 años (nació el 27 de agosto de 1983 en James Craik, Córdoba), viene de jugar la última temporada en Villa San Martín de Resistencia. Allí promedió números más que interesantes de 9,4 puntos, 3,4 rebotes y 2,0 asistencias en 25,7 minutos por encuentro.

Con su llegada, Banegas es otro de los jugadores oficialmente confirmados por Tiro, recordando que previamente se habían anunciado otras piezas del plantel como Emiliano Correa, Juan José Giaveno, Juan Ignacio Kelly, Tomás Lucero, Jonatan Basualdo, David Cabezas, Gonzalo Pagliano y Luciano Tambucci.

Gamarra en Parque Sur

Pensando en la próxima Liga Argentina de Básquetbol y tras la despedida de su histórico entrenador, René Richard, la dirigencia sureña comenzó a delinear el nuevo proyecto. Está confirmado el cuerpo técnico: Damián Gamarra, asistente en las últimas temporadas, será el entrenador del equipo. Iván Paolazzi se sumará en el puesto que Gamarra deja vacante. Y Martín Pinilla continuará como preparador físico.

El cuerpo técnico conoce muy bien el club. Damián Gamarra ya tiene dos temporadas en Parque Sur. Llegó para ser asistente de René Richard. Y además hay un trabajo de varios años en las intermedias del club, junto a su nuevo asistente Payo Paolazzi. La sabiduría y la tranquilidad de Gamarra ya conocen los pasillos del Gigante.

Las ganas del nuevo entrenador quedaron reflejadas al señalar:

"Estoy muy motivado y entusiasmado con el desafío. Uno siempre trata de estudiar y capacitarse. La idea es prepararse para las situaciones que nos toque afrontar y dar lo mejor. Cada año que pasa uno cree que está más preparado, aunque siempre habrá cosas por aprender. Yo siento que hoy estoy en un buen momento y estoy con muchas ganas de este desafío. Que el cuerpo técnico ya esté armado nos permite empezar a trabajar, para planificar y organizarnos con tiempo. Me provoca mucha felicidad este ofrecimiento y agradezco al club por eso", expresa el nuevo entrenador de Parque Sur en diálogo con nosotros.

-¿Cuál va a ser la idea para la próxima Liga, en medio de tanta incertidumbre?

-Es algo raro porque en el medio de esta pandemia no se sabe cuándo empezará el torneo. La fecha que está puesta es enero pero no hay muchas más certezas. Ante la incertidumbre hay muchas cosas que aún no están definidas, pero sí veo que los dirigentes de Parque Sur están haciendo un gran esfuerzo por cumplir de la misma manera que lo hicieron la temporada anterior. No hay apuro, faltan definir algunas cuestiones, pero la intención es armar el equipo más competitivo posible y con más personas relacionadas al club y la ciudad posibles. Vamos a tratar de valorar mucho a los jugadores jóvenes y desde ahí que el proyecto que buscamos comience a manifestarse.

-En esta primera entrevista con vos como nuevo técnico del equipo profesional no puedo dejar de preguntarte por René Richard y tu experiencia con él en los últimos dos años.

-Todo lo que yo pueda decir sobre René quedará corto. Es imposible describir en palabras lo que él significa para Parque Sur. Eso ya es para siempre. Mi llegada al club tuvo la aprobación de él y tuvo muchísima humildad para abrirme su lugar. Fue muy permisivo para que yo pueda desarrollar mi trabajo e intercambiar cuestiones del equipo. Estoy muy agradecido de la posibilidad que me dio. Y siempre les dije a él y al club, hasta el día que se fue, que yo vine a trabajar a Parque Sur sabiendo que René era eterno en este lugar. No pensé que él iba a dejar de ser el entrenador para la próxima Liga, pero estas cosas se dan y son así a veces. Logró un hecho histórico para la ciudad: alguien que se mantiene tanto tiempo en un cargo y logra tantas cosas. No conozco otro caso parecido.