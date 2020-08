Clarifican la forma de disputa de la Liga Nacional

Las dos reuniones entre la mesa ejecutiva de la AdC y los clubes de la LNB en la jornada del miércoles y jueves se sumarán con las de hoy para determinar todos los detalles de la próxima Liga Nacional.

El miércoles hubo dos reu-niones por Zoom (con 5 equipos cada una). Ambas fueron de larga duración porque en la temática trataron la reforma reglamentaria, el control presupuestario y finalmente el esquema de competencia.

En la parte que corresponde a cómo se jugará la próxima (y especial) Liga Nacional quedaron matices por determinar pero los lineamientos generales fueron trazados.

Dos sedes

Se jugará en dos sedes fijas, donde confluirán 10 equipos por sede. Allí jugarán todos contra todos ida y vuelta, es decir, serán 18 partidos por equipo (uno tomado como local y el otro como visitante) en 38 días (llegarán dos días antes al evento, en total serán 40 días).

Cada burbuja comenzará al mismo tiempo, se realizarán desde el 1 de noviembre al 8 de diciembre próximo completando así 90 partidos por sede. Luego, se clasificarán los 4 primeros de cada zona a un Cuadrangular que se hará el 11 -12 y 13 de diciembre, donde se determinarán los 2 de cada zona que jugarán el Final Four (18-19 y 20 de diciembre). Este primer campeón de la temporada suple al campeón del torneo Súper 20, torneo que por obvias razones no se jugará.

Luego se tomará la decisión de cómo se continuará en enero y eso dependerá de la posibilidad de que haya una vacuna para el COVID-19 o se siga bajo este protocolo de aislamiento, en cuyo caso se repetirá otra vez el sistema de burbuja.

Si aparece la vacuna (o el Gobierno abre la posibilidad del traslado, sin vacuna incluso) en enero la Liga Nacional iniciará su fixture de 20 fechas restantes para cada equipo. De tal manera, cada club completará los 38 juegos de la fase regular como sucede habitualmente. Hay que recordar que este año con los Juegos Olímpicos de Tokio por delante el calendario obliga a comenzar los play offs para el mes de abril.

Por lo tanto, sin aventurarse más allá de diciembre, se podría decir que cuando los clubes terminen de pulir los detalles (TV – Streaming – publicidades – costos – hisopados – recambios, etc.) el sistema de burbujas le dará un toque inédito a la Liga Nacional para su primera mitad de calendario.

El 3 x 3

Como aperitivo, esta temporada deportiva comenzará con el torneo de 3 x 3 que se realizará al aire libre en la provincia de San Luis, con 12 clubes (10 clubes de liga + 2 invitados locales) y se realizará del 12 al 19 de octubre. De tal modo se jugará todo en una misma sede, a diferencia de las ediciones anteriores.

Pappalardi retorna al Calamar

El mercado de negociaciones de la Liga Nacional continúa moviéndose y los clubes hacen lo posible para reforzarse en vistas a la próxima temporada de la Liga Nacional. Una de las oficializaciones más recientes tiene que ver con Platense, que anunció a través de un comunicado que Alejandro Pappalardi volverá a ser parte del club en la siguiente campaña.

El interno de 39 años y 2 metros de altura se había ido de la institución de Capital Federal en marzo de este año para disputar el Torneo Federal con la camiseta de Los Indios de Moreno. En la 2019/20 de la máxima competencia argentina, registró promedios de 2,1 puntos y 1,4 rebotes en 10 minutos en cancha durante los 19 partidos que disputó con el Calamar.

Buemo renovó en Hispano

Carlos Buemo se convirtió este jueves en la tercera ficha confirmada por Hispano Americano para la disputa de la Liga Nacional 2020/21. Se suma a las anteriormente oficializadas de Bruno Sansimoni y Lucas Gargallo, ambos provenientes de Boca Juniors.

Buemo, de 24 años y 1.92, es un alero que llegó a Hispano Americano para la temporada 2018/19, por lo que cumplirá su tercera campaña consecutiva en el club de Santa Cruz, más allá de un paso en el medio por la NBB de Brasil el año pasado, jugando hasta diciembre en Sao José Dos Campos.

En Argentina, el joven se formó en el club Sionista de Paraná, donde debutó en el 2013 y permaneció allí 3 temporadas. Luego se fue a Echagüe de Paraná un año, siempre en la A (2016/17), repitiendo en el equipo en la 2017/18, pero en el TNA.

En la campaña 2019/20, Buemo jugó 19 partidos, con promedios de 5.6 puntos, 1.8 rebotes y 1.3 asistencias, y un buen 41.3% en triples. Es un chico que en su momento tuvo una buena proyección y que, por edad, todavía está a tiempo. Y en Hispano seguramente este año tendrá buenos minutos, más que los 16.4 del año pasado.