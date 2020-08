Hernán Alí: "Junín es una ciudad que tiene mucho y buen básquet, muy competitivo"

Hernán Alí se siente un juninense más, ya que está radicado en nuestra ciudad desde hace más de una década, tiene un local comercial en la avenida Rivadavia al 200 y un montón de amigos que cosechó con su don de buena gente y con su pasión por el básquetbol, deporte que sigue practicando y que forma parte de su vida.

"Tengo 44 años, nací en Capital Federal, son mis padres Camilo y Alicia y tengo dos hijos, Máximo, de 16, y Helenita, de un año. Mi niñez la pasé en Resistencia, Chaco, fue hermosa, con mucha libertad Jugábamos al fútbol y al básquet, pasábamos unas ocho horas todos los días en las instalaciones del Club Hindú, donde me inicié. A los 6 años ya me había enamorado de la naranja, fue allí en Hindú, un club de barrio pero muy basquetbolero. Con mi hermano -tres años más grande que yo- lo disfrutamos mucho", comenzó señalando Hernán al ser entrevistado por Democracia.

Seguidamente, al ser consultado sobre quiénes fueron los entrenadores que "marcaron" su carrera, Alí comentó: "En inferiores, `Willy´ Tuckey, ya cuando jugué en Regatas de Resistencia, Carlos Ruberto, también el `pelado´ Ernesto Roig y Miguel Leguizamón, en la Selección correntina y en Primera división. Acá, en Junín, participé de algunos entrenamientos en el Club San Martín, allí conocí la visión que tiene Mario Andrade de ver el básquetbol y me gustó. Yo hice inferiores en Hindú Club hasta los 12 años, después pasé a Regatas Resistencia y llegué a jugar en Primera, e integré selecciones del Chaco en formativas, desde los 12 a los 19 años. Debuté en Primera a los 17 o 18 años, con Ernesto Roig como entrenador, jugando un torneo local muy competitivo. Luego participé de un certamen Regional, que jugaron figuras como Diego Sánchez, Marcelo Pláceres, Adolfo Rolfi, Oscar Rivas, Juan Ignacio Roig, muchos de ellos amigos todavía. Luego, en Capital Federal, participé de algunas prácticas en Vélez Sársfield, pero ahí se acabó el básquet para mí, porque entre el estudio y el trabajo, no pude continuar jugando", reseñó.

Torneo argentino en Bariloche y la llegada a Junín

Al referirse a torneos de nivel que disputó, Hernán Alí dijo: "Jugué un Campeonato Argentino Juvenil en Bariloche en el año 1994, torneo del que participaron varias figuras en las distintas selecciones, varios de los cuales llegaron a la Liga Nacional, no como yo (risas). Tuvimos con Chaco una muy buena participación y terminamos quintos, perdimos con quien fue campeón y, realmente, tengo muy lindos recuerdos de ese campeonato", comentando luego sobre su llegada a Junín:

"Vinimos a vivir a Junín con la idea de que nuestro hijo (Máximo) tenga la misma libertad que tuve yo cuando era chico, y la verdad que fue una buena decisión. Máximo se inclinó por el fútbol, y ahí estamos para acompañarlo, tal cual lo hicieron mis padres conmigo. Todo esto, en Capital Federal, hubiera sido más difícil. Creo que Junín es una ciudad que tiene mucho y buen básquet, muy competitivo. Yo, al participar en los torneos Seniors, volví a `enamorarme´ del básquet, es como cuando volvés con la novia que ya no veías desde los 20 años y 12 o 13 años después lo vivís con mayor intensidad. Acá conocí a grandes y buenos amigos como Gustavo Gauna, Marcelo Brito, Marcelo Mansilla, `Cacho´ Vincenzi, Federico Gallardo, el `Chuni Merlo´ y otros, quienes me integraron al grupo que formaban. Después se incorporó Martín Buding, con quien mantenemos una buena amistad. Con todos ellos jugamos torneos de maxi-básquetbol en varias ciudades, por ejemplo, Paraná, Carlos Paz, Mar del Plata, entre otras y, de alguna manera, representamos a Junín. A pesar de que son campeonatos para disfrutar, todos quieren ganar, nosotros también. En cuanto a los torneos de segunda división que organiza Daniel Pontelli, son una excelente opción y participé casi en todos, con el equipo de Maxi Junín. Siempre me sentí muy cómodo jugando, están muy bien llevados adelante, son competitivos y muy recreativos estos certámenes", destacó.

El gran desafío de jugar a los 44 años en Primera

Lejos de ir `bajando´ las ganas de seguir jugando al básquetbol, Hernán Alí tiene un nuevo desafío deportivo con la actividad que tanto quiere y es participar en el campeonato de Primera división de la Asociación Juninense. Al respecto, confirmó: "Estoy entrenando con los chicos de Deportivo Baigorrita y voy a intentar aportar lo mejor que pueda al `Depo´, cuando se pueda iniciar el certamen. Esta pandemia nos frenó a todos en la preparación del equipo y lo sigue haciendo. Me hubiera gustado jugar un torneo de Primera en Junín siendo un poco más joven, pero el grupo de chicos que hay en Baigorrita, liderado por Esteban Ballesteros y Gastón Pastura, es realmente espectacular, uno por uno. Los chicos te motivan a ponerte a punto, te dan una energía extra que merece el esfuerzo. El básquet es mi pasión, me dejó grandes y buenos amigos, grandes y buenos rivales, pero aseguro que ningún enemigo", completó la entrevista con Democracia Hernán Alí, quien entre sus principales características de juego tiene ser un buen lanzador, desde distintas posiciones, y autor generalmente de muchos puntos para su equipo.