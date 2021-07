Villa San Martín igualó la serie contra Unión

Villa San Martín contestó y empató la serie ante Unión. Ganó 72 - 63 para quedar 1-1 en la final del Norte. Un duro y parejo encuentro donde Waters (19 pts) hizo la diferencia en momentos claves.

El elenco chaqueño mantuvo a gran intensidad el partido a su favor. Villa San Martín jugó fuerte en defensa, no cedió la primera línea y Unión se enredó constantemente. Un gran trabajo en ese aspecto sumado a colocar a Alasia en la base y correr a Vieta como escolta. El chaqueño alargó su roster, Romero dio una gran mano para inicial 7-1 y alejarse +8 en tres minutos.

Villa sostuvo el score, pero sin una total regularidad ofensiva para sacar ventajas. Unión aguantó con su defensa interior, supo ajustar a los tiradores y remontar por momentos. Blossom y Jaime como vías más claras (28 - 23) y siempre a la expectativa.

Unión fue encontrando huecos para llegar al aro, Jaime tomó la lanza, castigó con un bombazo y luego con una penetración en velocidad más la falta. Unión supo acelerar y comenzar el periodo 9-2 para tomar ventaja de +4 en cuatro minutos. Villa recuperó su imagen, Waters peleó con Blossom, Romero llegó con un triple para tener la ventaja, pero dentro de un contexto parejo, deslucido y muy friccionado.

Unión buscó soluciones con Jaime y Bertona en sociedad y Blossom como única referencia. El Tatengue se animó, logró acelerar y sacar faltas para colocarse apenas una posesión abajo. Villa San Martín sostuvo su andar, fuerte en defensa, no dejó espacios y Unión volvió a enredarse.

Llegó una técnica al banco de Unión y Cabrera con 3-3t1 alejó a los suyos 66 - 57. Jaime descontó con 4-4t1, pero el equipo sin gol a distancia y una jugada clave con 1m25s. Waters sacó de la galera un doble más un foul invisible para recuperar el +8. Unión desperdició un par de chances, Villa jugó con el reloj, dominó en defensa y Cabrera con 2-2t1 le bajó la persiana al partido.

Victoria cervecera

Luego de ir abajo todo el partido, Quilmes de Mar del Plata lo dio vuelta contra Villa Mitre de Bahía Blanca y terminó imponiéndose 72 a 67, anoche en Viedma. Tremendo Jeffrey Merchant (2 goles con 34 de valoración) y Tyrel Brown Lii (22 goles con 30 de valoración).

Fixture

Conferencia Norte

Villa San Martín 72 (1) vs. Unión (SF) 63 (1).

Sábado 24/7 - 18 - Unión (SF) vs. Villa San Martín.

Conferencia Sur

Villa Mitre (BB) 67 (0) vs. Quilmes (MdP) 72 (1)

Hoy a las 19 - Quilmes (MdP) vs. Villa Mitre (BB)

Domingo 25/7 - 19 - Villa Mitre (BB) vs. Quilmes (MdP).