Santiago Bilbao: “Es una sensación de gran alegría, que no la puedo volcar en palabras”

Argentino y por ende la ciudad de Junín tendrán un representante en el Campeonato Mundial U17 de Básquetbol que se llevará a cabo en España para el venidero mes de Julio. El espigado pivot Turco, Santiago Bilbao, fue ratificado por el entrenador Leonardo Gutiérrez entre los 12 integrantes del seleccionado nacional que competirán por el título del mundo.

En diálogo con Democracia, Bilbao dijo que: “Tengo una alegría muy grande, no lo puedo expresar en palabras. Esto es lo más lindo que me tocó vivir hasta ahora en el básquetbol. Fueron semanas de entrenamiento muy duras, donde siempre se puede sumar algo nuevo como jugador y aprender cosas que suman. Compartí muy lindos momentos con todos los chicos. Se armó un buen grupo de camaradería que por suerte ahora va a seguir en este viaje que haremos a España para jugar el campeonato mundial de U17. Se viene lo mejor y lo tengo que aprovechar y disfrutar. Vamos a seguir entrenando para ir a buscar el título máximo para nuestro país. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos, absolutamente todos, los que me apoyaron y siguen apoyándome en mi carrera”, concluyó.

El proceso

Se pone en marcha la ilusión para la Selección Nacional U17 masculina. En las últimas horas quedó confirmado el plantel que disputará el Mundial U17, del 2 al 10 de julio en Málaga, España. El equipo, que se encuentra entrenando en La Banda, Santiago del Estero desde principios de junio, repetirá ocho jugadores del plantel que consiguió la medalla de plata en el FIBA Américas del año pasado. La delegación continuará con los trabajos hasta el próximo lunes para luego viajar a Buenos Aires y de ahí hacia Europa. Además de los ocho jugadores que repiten con respecto a la última competencia oficial, se suman cuatro caras nuevas, dos del ámbito local y dos del ámbito internacional. En total, el plantel estará compuesto por siete chicos que se desempeñan en el extranjero, incluyendo al Lautaro Viatri, que reside y juega en Uruguay, donde su padre Lucas se desempeña como futbolista profesional.

“El equipo están bien, todos los chicos que vinieron a la Pre-Selección, del primero al último, estuvieron preparados técnica y físicamente. Creemos que podemos competir en buen nivel en el Mundial. Estamos en la recta final de la preparación, con el equipo ya definido, ahora podemos empezar a ir más adelante con el armado de la ofensiva y meter más cosas defensivas que nos faltan meter. Pero vamos por buen camino, vamos a llegar con el bagaje defensivo y ofensivo para el Mundial al 100%”, afirmó Leo Gutiérrez, entrenador principal del seleccionado, que también estuvo con el equipo durante el certamen disputado en Xalapa el año pasado.

Argentina fue cabeza de serie en el sorteo de la fase de grupos. Allí se dispuso que nuestros chicos integren el Grupo D junto a Egipto, Polonia y el primero del certamen clasificatorio de Asia-Oceanía, que se está disputando en estos momentos. El ansiado debut será el sábado 02/07 a las 10.30hs de nuestro país, frente a Egipto. El día siguiente al mismo horario, los chicos enfrentarán a Polonia, el lunes descansarán y el martes 05/07 cerrarán la primera etapa a las 08.00 frente al mejor de Asia/Oceanía. Luego de una fase regular de tres partidos, los 16 equipos accederán a los octavos de final para comenzar la fase eliminatoria. Allí los ganadores seguirán en la lucha por el campeonato y los perdedores a las respectivas fases de reclasificación. El torneo está pautado para finalizar el domingo 10/07.

En cuanto a los objetivos en el venidero certamen, el entrenador explicó: “Obviamente, el objetivo será intentar meternos entre los ocho y después ver hasta dónde podemos escalar. Es una categoría muy pareja a nivel mundial, pero también hay equipos europeos junto con Estados Unidos y Canadá que tienen mucha ventaja con el resto de las selecciones. La idea principal es intentar ganar el grupo, no va a ser fácil pero tenemos confianza que los chicos van a estar bien y van a poder hacer un buen Mundial”, afirmó.

Argentina terminará el proceso de entrenamiento en La Banda el próximo lunes 20/06. Luego viajará a Buenos Aires, donde permanecerá solamente un día, para al día siguiente partir hacia Francia, su primer destino europeo antes del arribar a Málaga, donde disputará el certamen internacional.

Plantel

Ignacio Respaud | 1.89 | 2005 | Obras Sanitarias

Víctor Emir Pérez Barrios | 1.89 | 2005 | Obras Sanitarias

Juan Bocca | 1.98 | 2005 | Obraoiro (España)

Lucas Giovannetti | 2.01 | 2005 | Estudiantes de Madrid (España)

Tiago Drocezesky | 1.93 | 2005 | Bahía Basket

Drazen Sinigoj | 1.92 | 2005 | Mont Carmel School (EEUU)

Tomás Fernández Lang | 1.97 | 2006 | Agrigento (Italia)

Máximo Lomello | 2.02 | 2005 | Atenas de Córdoba

Santiago Bilbao | 1.98 | 2005 | Argentino de Junín

Joaquín López Lorens | 2.03 | 2005 | Obras Sanitarias

Lautaro Viatri | 2.02 | 2005 | Lagomar (Uruguay)

Iván Prato | 2.05 | 2007 | Unión Central de Villa María

Entrenador: Leo Gutiérrez

Asistente: Federico Renzetti

Asistente: Guido Fabbris Rotelli

Preparador Físico: Alejandro Faisal

Kinesiólogo: Cristian Airala

Utilero: Christian Pizzarelli

Médico: Mariano D'Elia

Coordinador: Herman Mandole

________________________________

