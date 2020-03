Ciclista Juninense se presenta en Plottier

Ciclista Juninense tiene otra parada brava esta noche en la Patagonia. Desde las 21 visita a un encumbrado Centro Español, en la ciudad de Plottier.

Dirigen los chubutenses José Luis Lugli-Rodrigo Iñaki Reyes Borrás y el neuquino Luis Chávez.

Hoy

21 Barrio Parque vs Rivadavia (Mza)

21.30 Ameghino vs San Isidro

21.30 Centro Español vs Ciclista

22 Salta Básket vs Deportivo Norte

Mañana

21 Unión (Sf) vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Central (Ceres) vs Sportivo América

Miércoles 4

Estadio Ceres

21.30 San Isidro vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Estudiantes (Ola)

21.30 Petrolero vs Ciclista

21.30 Atenas vs Del Progreso

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Central Entrerriano

22 Independiente (Sde) vs Deportivo Norte

Jueves 5

21.30 Villa San Martín vs Barrio Parque

21.30 Rocamora vs Estudiantes (Ola)

Viernes 6

21.30 Deportivo Viedma vs Del Progreso

Sábado 7

21 Oberá Tc vs Barrio Parque

21.30 Deportivo Norte vs Independiente (Sde)

21.30 Echagüe vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Central Entrerriano vs Estudiantes (Ola)

Domingo 8

21 Unión (Sf) vs Central (Ceres)

21 Ciclista vs Centro Español

21 Villa Mitre vs Del Progreso

21.30 Racing (Ch) vs Gimnasia (La Plata)

Marzo para Ciclista

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Racing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata

Abril

04/4 (V) Central Entrerriano.