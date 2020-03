Ciclista fue goleado en el Sur por Del Progreso

Ciclista tuvo una mala noche en General Roca y fue goleado por Del Progreso 112-76.

Tan mal entró Ciclista al primer cuarto que no levantó la mano ni para frenar el colectivo. Recibió 37 goles en diez minutos. Un disparate.

Solo Blake Marquardt le metió 13 (3 triples, 1 doble, 2 simples) y el “Cartonero” Báez 8 (4 dobles).

Ofensivamente, el Vasco Arrascaete y en Venezolano Curvelo Suárez sacaron la cara por el Verdirrojo (14 entre los dos) para arrimar a los pobres 18.

Y en el segundo cuarto decantó lo que se veía venir. Ciclista –sin tiempos muertos computados por pedir (los gastó en el primer cuarto)- no tuvo más que los recambios para mermar el baile del dueño de casa. Y recibió 25 goles más. Federico Grenni, Francisco Filippa y Rodrigo Lavezzari hicieron llover los triples sobre la canasta juninense.

Ciclista atinó a contestar con los triples de Maximiliano Tamburini (2) y Diego Álvarez, más un buen pasaje del Vasco Arrascaete en la pintura, pero no alcanzó. Quedó muy abajo al cierre del primer tiempo: 62-39.

Nada que hacer para el Verdirrojo en el tercer cuarto. Sin atisbos defensivos, volvió a recibir 32 goles en diez minutos. Chau partido.

Blake Marquardt (3 triples) y Federico Grenni (2) lastimaron la canasta juninense. Detrás llegaron los goles de Marangello, Báez y Olocco.

El último cuarto estuvo de más. Mañana Ciclista se presenta en Plottier ante Centro Español.

Anoche

Balsuar Tiro Federal 88 vs Echagüe 73

Petrolero 82 vs Racing (Ch) 78

Hoy

20 Quilmes vs Villa Mitre

21 Independiente (Sde) vs Sportivo América

21 Central (Ceres) vs Oberá Tc

21.30 Central Entrerriano vs Parque Sur

Mañana

21 Barrio Parque vs Rivadavia (Mza)

21.30 Ameghino vs San Isidro

21.30 Centro Español vs Ciclista

22 Salta Basket vs Deportivo Norte

Martes 3

21 Unión (Sf) vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Central (Ceres) vs Sportivo America

Miércoles 4

Estadio Ceres

21.30 San Isidro vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Estudiantes (Ola)

21.30 Petrolero vs Ciclista

21.30 Atenas vs Del Progreso

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Central Entrerriano

22 Independiente (Sde) vs Deportivo Norte

Jueves 5

21.30 Villa San Martín vs Barrio Parque

21.30 Rocamora vs Estudiantes (Ola)

Viernes 6

21.30 Deportivo Viedma vs Del Progreso

Sábado 7

21 Oberá Tc vs Barrio Parque

21.30 Deportivo Norte vs Independiente (Sde)

21.30 Echagüe vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Central Entrerriano vs Estudiantes (Ola)

Domingo 8

21 Unión (Sf) vs Central (Ceres)

21 Ciclista vs Centro Español

21 Villa Mitre vs Del Progreso

21.30 Racing (Ch) vs Gimnasia (La Plata)

Marzo para Ciclista

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Racing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata

Abril

04/4 (V) Central Entrerriano.