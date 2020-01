Ciclista Juninense perdió ante Parque Sur

Ciclista Juninense sigue sin poder ganar en el 2020. Anoche perdió en Concepción del Uruguay, ante Parque Sur, por 81-60.

El primer cuarto fue pobre. Iban 4 a 4 en 4 minutos de juego.

Después se fueron soltando en la medida que lograron mayor precisión ofensiva. Y fue Ciclista el que lideró los números, favorecido por un prolijo juego colectivo donde todos los iniciales concretaron y lo cerró con un gran movimiento del Vasco Arrascaete dentro de la pintura 16-15.

No hubo variación hacia los segundos diez minutos.

Ciclista Juninense mandó en el marcador porque fue más práctico en la ofensiva y solidario en la defensa para suplir la falta de altura.

Gran pasaje del extranjero Jeremiah Curtis (3 dobles, 1 simple), otra buena mano del Vasco Arrascaete y el cierre con un triplazo del “Chivi” Merlo, fue suficiente para ganar el primer tiempo 37-33.



Pero tras el descanso largo el Verdirrojo tiró por la borda todo lo bueno del primer tiempo. Prácticamente se quedó en el vestuario.

Ciclista hizo dos puntos en siete minutos y cuarenta segundos del tercer cuarto. Quedó lejos 57-43.

Una volcada inicial de Mateo Battistino más otro doble consecutivo, le marcaron el camino de la Victoria a Parque Sur. Los extranjeros Smith y Hampton, más un cierre brillante de Juan Pablo Lugrin lo alejaron en el marcador.

Nada que hacer para el Verdirrojo en los diez minutos finales. Parque Sur, con el resultado asegurado, hizo rotar la bola para gastar el tiempo y esperar la chicharra final.

El próximo viernes Ciclista vuelve a ser local. Llega Quilmes de Mar del Plata, con promesa de partidazo para ver.

Anoche

Sportivo América 80 vs Villa San Martín 92

Deportivo Viedma 103 vs Estudiantes (Ola) 81



Hoy

21 Unión (Sf) vs Deportivo Norte

21 Central (Ceres) vs Ameghino

21.30 Oberá Tc vs Salta Basket

21.30 Atenas vs Rocamora

Miércoles 22

21.30 Barrio Parque vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Racing (Ch) vs Quilmes

21.30 Central Entrerriano vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Petrolero vs Villa Mitre

Jueves 23

21.30 Villa San Martín vs Salta Basket

21.30 Deportivo Viedma vs Rocamora



Viernes 24

21.30 Deportivo Norte vs Rivadavia (Mza)

21.30 Ciclista vs Quilmes

23.30 Centro Español vs Villa Mitre

22 Independiente (SdE) vs Unión (Sf)

Sábado 25

20.30 Estudiantes (Ola) vs Quilmes

21 Central (Ceres) vs Barrio Parque

21.30 Petrolero vs Atenas

Domingo 26

20 Ameghino vs Rivadavia (Mza)

21 San Isidro vs Oberá Tc

21 Balsuar Tiro Federal vs Barrio Parque

21 Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Central Entrerriano vs Racing (Ch)

21.30 Del Progreso vs Villa Mitre

Enero para Ciclista

24/1 (L) Quilmes MdP

31/1 (L) Parque Sur

Febrero

03/2 (V) Dep. Viedma

05/2 (V) Atenas Patagones

09/2 (L) Estudiantes Olav.

13/2 (L) Rocamora

16/2 (V) Quilmes MdP

18/2 (V) Villa Mitre BB

22/2 (L) Racing Chivilcoy

25/2 (L) Central Entrerriano

29/2 (V) Del Progreso

Marzo

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Racing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata

Abril

04/4 (V) Central Entrerriano