Se disputó la segunda fecha en el estadio "Tomás Corrado"

Este fin de semana se llevó a cabo la segunda fecha del campeonato de segunda división que organiza el profesor Daniel Pontelli en el estadio Tomás Corrado. Detalle:

Resultados

Soldados de reja 53 vs la pérgola 51

La seis 65 vs Villa 71

Ciclista 71 vs Maxibragado 51

Los indios 81 vs canarios 89

Sarmiento 77 vs porteño 48

La Jaula 55 vs Las Morochas 42

Próxima fecha

Ciclista vs canarios

Maxibragado vs Porteño

Los indios vs Villa

Sarmiento vs Las Morochas

La Seis vs La Pérgola

La Jaula vs Soldados de reja

Posiciones

Sarmiento, Canarios y Soldados de reja 4; La Pérgola, Villa Belgrano, La Jaula del tío y Porteño 3; Ciclista, La Seis, Las Morochas y Maxi Bragado 2; Los Indios 1.