Arranca el campeonato mundial de 3x3 en versión U23

Hoy arranca el Mundial U23 en la dissciplina 3 x 3en China. Estará un equipo joven de Argentina conformado por los campeones Olímpicos de la Juventud Ruesga y De La Fuente. Se agregan los ganadores del Federal 3x3 Simondi y Nieto. Fixtures y detalles de la competencia. Además del femenino y Juegos de Playa luego en Qatar.

Será una larga aventura para nuestros representantes en el universo del 3x3. Del 2 al 6 de octubre, Argentina competirá en el segundo Mundial U23 de 3x3 que se disputará en la ciudad de Lanzhou, en China. En esta oportunidad, nuestro país participará en la rama masculina y será dirigido nuevamente por Juan Gatti. Luego del certamen, los chicos continuarán su recorrido, ya que disputarán los Juegos Olímpicos de Playa en Catar junto a la rama femenina.

Con el objetivo de desarrollar especialistas en 3x3 y seguir creciendo en el ranking mundial, Argentina presentará un plantel que da hasta cuatro años de ventaja, pero con jugadores que tienen sobrada experiencia en la disciplina. El elenco nacional estará compuesto por Juan Esteban De La Fuente y Fausto Ruesga, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud, más Valentín Simondi y Nicolás Nieto, campeones con Independiente de Oliva del último 3x3 del Torneo Federal organizado por la CABB.

Argentina compartirá el Grupo A junto a Turquía, Nueva Zelanda, Eslovenia y el campeón defensor, Rusia. Luego de una fase regular de cuatro partidos, los dos mejores clasificados accederán a los cuartos de final. Además, se realizarán las tradicionales competiciones de volcadas, lanzamiento y habilidades, típicas en este tipo de torneos. Será la segunda edición del certamen tras la celebrada el año pasado, también en China, donde nuestro país estuvo representado en la rama femenina.

La experiencia no terminará allí, ya que luego de participar en este evento, los chicos viajarán hacia Catar, donde competirán de los Juegos Olímpicos de Playa, a desarrollarse del 12 al 16 de octubre en Doha. Allí, Argentina presentará el mismo plantel en la rama masculina y también estará representada en la rama femenina. El equipo de las chicas, dirigido por Juan Pablo Boadaz, estará compuesto por Victoria Gauna, Sol Castro, Agustina García y Luciana Delabarba.



Cronograma

02/10 – 05.00hs – Turquía vs Argentina

02/10 – 07.20hs – Rusia vs Argentina

04/10 – 02.30hs – Argentina vs Nueva Zelanda

04/10 – 05.30hs – Argentina vs Eslovenia