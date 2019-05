En la triple jornada basquetbolística de anoche ganaron Los Indios, Cavul y Club Junín. Se impusieron a 9 de Julio, Argentino y Deportivo Baigorrita. Hoy San Martín recibe a Sarmiento. Detalle:

Anoche

U17 Cavul 71 vs Argentino77

Mayores Cavul 78 vs Argentino 65

U17 Los Indios 67 vs 9 de Julio 73

Mayores Los Indios 66 vs 9 de Julio 57

U17 San Martín “B” 47 vs Ciclista 105

Mayores Junín 77 vs Baigorrita 66

Hoy

Club San Martín

19 U17 San Martín vs Sarmiento

21 Mayores San Martín vs Sarmiento

Club Porteño

20 U15 Porteño vs Argentino

Jueves 9

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista vs Cavul

21.30 Mayores Ciclista vs Cavul

Viernes 10

Club Junín

19.30 U17 Junín vs San Martín “B”

Club Argentino

19.30 U17 Argentino vs Porteño

21.30 Mayores Argentino vs Porteño