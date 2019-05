Ganó Peñarol y define con Quilmes en el clásico

Peñarol se hizo fuerte de local y derrotó a La Unión de Formosa por 93 a 71. Ahora el Milrayitas se juega la permanencia ante Quilmes en el clásico marplatense del domingo. Detalle:

Anoche

Peñarol 93 vs La Unión Fsa 71

San Martín 63 vs Hispano 85



Hoy

21 San Lorenzo vs Obras

21.30 Comunicaciones vs Instituto

22 Quimsa vs Boca



Jueves 9

21 Ferro vs Weber Bahía

21 Quilmes vs La Unión Fsa

21.30 Regatas vs San Martín



Viernes 10

21 San Lorenzo vs Weber Bahía

21 Hispano vs Gimnasia (Cr)

21.30 Estudiantes (C) vs Instituto

21.30 Libertad vs Atenas (Cba)

Le resta al Turco

12/5 (L) Weber Bahía